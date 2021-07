Video: Iván Marín presentó a sus seguidores el que fue su compañero de batalla contra el covid-19

Tomada de Instagram @ivanmarinsoyyo

Iván Marín, el reconocido comediante, realizó una importante confesión a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, en donde informaban que habían dado positivo para covid-19 después de haberse realizado un examen de rutina para presentarse en uno de los eventos en los que constantemente se presenta la pareja.

“Amigos les cuento que hoy como los protocolos que siempre seguimos previo a una grabación, nos realizamos la prueba de covid con tan mala fortuna que hemos descubierto que dimos positivo junto a mi esposa, que aquí estamos ahora si cumpliendo la promesa de en la salud y en la enfermedad”, mencionó el humorista.

La información que fue difundida a través de sus redes sociales y replicada por el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’, se ve a Marín pidiéndole a sus fanáticos que se cuiden y que es algo muy fuerte, también se veía muy preocupado porque desconoce dónde se pudo haber contagiado pues una semana antes el resultado de la prueba había sido negativo.

“Por tal motivo se cancela la grabación de hoy, porque primero que todo en este momento debemos cuidar nuestra salud y proteger a mis compañeros y al público asistente para no exponerlos al virus, se les quiere y estaré informándoles cómo va la evolución de esto”.

Más adelante, realizó otras publicaciones en las historias de su cuenta personal de Instagram en donde se ve el avance de la enfermedad, dejando en evidencia la afectación que presenta al respirar, motivo por el cual tuvo que comprar un tanque de oxígeno al que presenta como su ‘compañero de batalla’.

Las imágenes fueron difundidas por una página que se encarga de republicar la actividad de los famosos en redes sociales, en donde se ve que su voz ya está afectada y con dificultad de respirar.

Tomado de Instagram

“Paso por aquí a darles las gracias por los cientos de mensajes bonitos que nos han enviado a mi esposa y a mí, deseándonos una recuperación, créanme que eso levanta mucho el ánimo ... les quiero presentar aquí al compañero de batalla ... imagínense ahora nos toca pagar por oxígeno, cómo valora uno las cosas más fundamentales de la vida cuando la salud así lo requiere”, mencionó Marín en Instagram.

El ex integrante de Comediantes de la Noche, aprovechó para realizar una pequeña denuncia en la que advierte los altos precios que están cobrando los lugares especializados donde se comercializa el oxígeno y la dificultad que tuvo para conseguirlo.

“Uno no puede bajar la guardia en cualquier pequeño descuido y adquirir el virus, por eso es importante que se cuiden a ustedes mismos y a sus seres amados, por su cariño y buena energía mi Dios me los bendiga”, puntualizó el artista.

<b>Un poco de su carrera profesional</b>

Iván Marín nació en Dos Quebradas, Risaralda. En sus inicios como comediante y libretista trabajó en programas como La Banda Francotiradores y El Manicomio de Vargas Vil en televisión y, en radio tuvo espacios en La Luciérnaga, Zoológico de la mañana y La Zaranda. Logró reconocimiento nacional cuando integró el elenco del Stand Up Comedy Los comediantes de la noche de RCN en sus cinco temproadas.

Como actor integró el reparto principal de los largometrajes ¿Usted no sabe quién soy yo? (2016) y Si saben cómo me pongo ¿pa’ qué me invitan? (2018), y protagonizó la película Feo pero sabroso junto a Lina Cardona (2019).

