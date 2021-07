Mamá de Iván Lalinde protagonizó tierno video ‘robándose’ unas galletas

Foto tomada de instagram @IvanLalindeG

Iván Lalinde es uno de los periodistas y presentadores más reconocidos en Colombia, entre otras cosas, por su conducción de ‘El precio es correcto’, un popular concurso que transmitió Caracol Televisión y brilló como uno de los más vistos en las tardes durante varios años.

Ahora, como locutor de Candela Estéreo, el paisa de 34 años ha dedicado su vida a trabajar desde casa, donde comparte también la mayoría del tiempo junto a su madre, quien recientemente protagonizó un video en el que, sin permiso, toma unas golosinas y llena de ternura a los seguidores de su hijo.

En las imágenes, que él mismo decidió compartir a través de su cuenta de Instagram, se le ve acompañado también de su tía, otra persona de la tercera edad, a quienes les muestra un obsequio que les envió una tienda de repostería.

Apenas abierta la caja que contenía unas galletas de diferentes sabores, la tía y mamá de Iván Lalinde tomaron las primeras unidades y dejaron saber que estaban muy buenas.

“¿Usted no dizque no puede comer dulce?”, cuestionó el presentador a la hermana de su madre, y esta respondió: “de estos sí”, lo cual causó gracia entre todos. Sin embargo, todo ocurrió cuando él dejó la mesa y les dijo que no siguieran comiendo, pues su mamá desobedeció y tomó otras en su ausencia.

Todo quedó registrado por el celular de Lalinde que, al parecer, quedó oculto entre algunos elementos del lugar en el que se encontraban.

Aunque el video fue publicado en las historias que se borran a las 24 horas, algunas páginas dedicadas a compartir detalles íntimos sobre la vida de los famosos hicieron difusión de las imágenes y fue allí que se alojaron cientos de reacciones a la publicación.

“¡Qué ternura!”, “las abuelas son nuestro mejor tesoro”, “aprovecha a tu madre ya que tienes la oportunidad de verla sonreír todavía” y “se nota que son un amor”; fueron algunos de los comentarios que escribieron los seguidores de Iván Lalinde.

Mamá de Iván Lalinde

Cabe mencionar que el 19 de agosto de 2020, se conoció que el padre del paisa falleció en la Clínica de las Américas de Medellín, tras haber sido internado en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del centro médico, luego de presentar complicaciones de salud debido a su contagio de Covid-19.

Luego de conocerse la noticia, el presentador compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, donde aprovechó para agradecer el apoyo que distintas personas le brindaron luego de la muerte de su padre.

“La muerte es un paso que uno da. No podemos seguir viendo a la muerte como algo muy doloroso y menos en la edad de mi papá. Él descansó, trascendió, se quitó un peso de encima... Llegó a las manos de Dios, un tipo como papá lo único que tiene son las bendiciones y el amor de Dios... Llegó allá y está feliz con sus hermanos, hermanas, cuñados, amigos. Esto lo tengo claro. Lo difícil son las circunstancias de esta pandemia, de lo que estamos viviendo”, expresó Lalinde sobre su progenitor, en un video publicado a través de su cuenta de Instagram.

Pero más conmovidos quedaron sus seguidores, tras saber que su madre no supo de la noticia de inmediato, sino tiempo después, hasta que se encontró rodeada de toda su familia.

“Mi mamá no pudo acompañar a su compañero de vida, y no hemos sido capaces de decírselo porque no queríamos darle ese golpe mientras ella está sola en casa (...) “¿Le estoy mintiendo? sí, pero es una mentira piadosa”, comentó Iván Lalinde en aquella ocasión.