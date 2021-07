Yina Calderón reveló por qué no fue al matrimonio del ‘Rey de las Extensiones’

Foto tomada de Instagram @ElReyDeLasExtensiones

El estilista Víctor Ocampo, mejor conocido como el ‘Rey de las Extensiones’, contrajo matrimonio con Anyela Tatiana este 3 de julio y la celebración dio bastante de qué hablar en redes sociales, teniendo en cuenta la popularidad de la cual gozan ambos personajes, quienes se codean con las más reconocidas celebridades colombianas.

En ese sentido, hubo una ausencia en el evento que fue bastante notoria para los seguidores de Ocampo: la de la influenciadora Yina Calderón, a quien los curiosos corrieron a preguntarle por qué no estuvo allí.

De acuerdo con lo expuesto por la huilense de 29 años, la pérdida de su cuenta de Instagram la tiene bastante afectada y sin ánimo como para salir de fiesta.

“Realmente, mi estado de ánimo por la pérdida de mi cuenta no ha estado de la mejor manera, aunque yo he tratado de ser muy fuerte, pero sí me ha dado muy duro”, comentó.

Sin embargo, Calderón aprovechó su pronunciamiento para enviarle un mensaje a la pareja de recién casados, a quienes les deseó mucha suerte en esta nueva etapa de su relación.

“Le deseo al Rey de las Extensiones que tenga mucha prosperidad en su hogar y con su esposa. Esta es la mejor decisión que pudieron haber tomado, porque unir sus vidas con la bendición de Dios siempre lo será, entonces felicidades (...) Muchas bendiciones, que hoy la pasen súper bien y que festejen”, agregó.

Yina Calderón sobre el 'Rey de las Extensiones'

De ese modo, la popular figura de las redes sociales silenció las críticas y los rumores de quienes señalaban que no había sido invitada al matrimonio, pues vale recordar que hace un par de semanas, cuando Víctor Ocampo manifestó que Yina lo había buscado para que le ayudar a recuperar su cuenta de Instagram, este mismo negó que ellos fueran amigos.

“Yo sé que le ha dado muy duro porque yo he hablado con ella estos días. Realmente, nosotros no somos amigos, pero digamos que entiendo su dolor y ella me pidió ayuda. Entonces le estoy colaborando con mis contactos y con los que a mí me ayudaron en su momento (...) Esta es nuestra herramienta de trabajo y perderla es algo que yo no le deseo a nadie. Muchos de ustedes no saben lo horrible que se siente quedarse sin redes”, mencionó.

Además, el ‘Rey de las Extensiones’ se pronunció sobre el problema que tuvo con los amigos de Yina Calderón justo cuando él perdió su cuenta, pues en su momento lo criticaron y se burlaron porque publicó un video llorando ante la situación.

“Todos tenemos personalidades diferentes y yo sí me pegué mi chillada, no me da pena decirlo. A mí me dio muy duro así como a ella le está sucediendo en este momento (...) Esto es real, no como el amigo de ella y todos ellos, quienes dijeron que yo inventé eso de que me habían robado mis redes para hacer crecer otra cuenta y hacer show ¡Con esto no se juega, señores!”, advirtió.

Lo curioso de que Víctor Ocampo negara ser amigo de la polémica empresaria de fajas es que él tiene una fotografía colgada en su cuenta de Instagram desde septiembre de 2020, en la que aparecen juntos y la descripción de la instantánea dice todo lo contrario, pues allí se puede leer: “Una verdadera amistad”.

¿Qué pasó con la cuenta de Yina Calderón?

Todo sucedió porque, al parecer, Instagram confundió a un amigo suyo que sufre de enanismo con un menor de edad y la habría bloqueado por los videos en los que se ve a esta persona consumir alcohol, durante las polémicas fiestas que ella suele organizar, conocidas como las ‘putifiestas’.

“Estamos super preocupados porque me inhabilitaron mi cuenta de Instagram. Esta mañana me levanté, fui a revisar y mi cuenta ya estaba inhabilitada. Me la inhabilitaron por Brayan, el enano no tiene la culpa, obviamente, pero para Instagram el enano es un niño porque ellos solo reconocen estatura”, explicó Calderón.

De igual manera, la controvertida empresaria expresó que la acción de Instagram le pareció un poco discriminatoria, debido a que fue por la condición de su amigo, quien tiene una limitación extraña que afecta su crecimiento.