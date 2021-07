La carta con la que Daniela homenajeó a David Ospina y recordó a su padre

La Selección Colombia avanzó a semifinales de la Copa América, luego de una infartante tanda de penaltis en la que el portero David Ospina atajó dos de los cuatro cobros que ejecutaron los dirigidos por Óscar Washington Tabárez y se llevó todos los aplausos.

En ese sentido, Daniela Ospina, hermana del deportista antioqueño, aprovechó sus redes sociales para celebrar dicho triunfo y homenajear también los 112 partidos oficiales que ha disputado en la ‘Tricolor’ este hombre a quien considera como su “mejor amigo, ejemplo y compañía”. Motivo por el cual compartió una carta que le escribió horas antes del partido.

“Muchos sabemos que este es un día muy importante para ti y no quería dejarlo pasar para decirte, con todo el amor y el respeto, que te admiro demasiado y me siento infinitamente orgullosa de ti, porque no cualquiera hace una carrera como tú, tan intachable. Y no cualquiera llega a 112 partidos siendo leyenda en su país y, mucho menos, de la manera que lo has hecho, con tanto respeto, profesionalismo, dedicación y corazón para defender cada partido y para dejar tu alma en la cancha”, dice parte del escrito.