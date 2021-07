Alexander Mejía y Dorlan Pabón, muy cerca de regresar a Atlético Nacional

Alexander Mejía (izq.) y Dorlan Pabón (der.), dos fichajes que ilusionan a la afición de Atlético Nacional. Fotos: archivo.

Atlético Nacional continúa con la conformación de su plantilla de cara a la próxima temporada bajo el proyecto deportivo que encabeza el nuevo director técnico, Alejandro Restrepo. Sumado a las ya confirmadas contrataciones del defensor, Felipe Aguilar, y del volante ofensivo, Yeison Guzmán, el conjunto ‘Verdolaga’ podría oficializar la llegada de dos ídolos en las próximas horas.

Se trata de Alexander Mejía y Dorlan Pabón, quienes juegan hace varios años en el fútbol del exterior y los cuales estarían ultimando detalles para vincularse a la institución, donde cosecharon títulos en tiempos pasados. Esta es la situación de ambos jugadores:

DORLAN PABÓN:

El atacante de 33 años cerró su ciclo con el Monterrey de México, al cual llegó en el 2013 y con el que concretó los siguientes números: 299 partidos disputados, 88 goles y 82 asistencias. La cifra de tantos convertidos le permitieron convertirse en el cuarto máximo artillero en la historia de la institución.

En su mensaje de despedida, Pabón aseguró a los medios de comunicación mexicanos que se sentía “contento” de volver a jugar a Colombia luego de nueve años: “Estoy contento por ir a mi país, pero también triste por dejar una institución que me abrió las puertas. Me voy con el corazón contento, porque se logró lo que me prometí: hice historia, dejé un nombre muy alto y eso es lo más lindo e importante, salir con la frente en alto”.

Posteriormente, en diálogo con el periodista local, José Manuel Elgueta, que le preguntó sobre su posible llegada al conjunto ‘Verdolaga’, este no escondió su deseo de hacer parte de la plantilla: “Es un gran momento para volver a Nacional. Salí bien de ahí y es un equipo donde hice historia. Quiero seguir ganando cosas en una institución que me brindó mucho cariño y siempre me abrió las puertas”, puntualizó Pabón, quien arribó al país este sábado 3 de julio en horas de la noche.

Con el verde paisa, Dorlan concretó sus años más exitosos en el fútbol colombiano: llegó en el 2010, proveniente de Envigado, y estuvo hasta el 2012. En ese periodo de tiempo disputó un total de 92 compromisos, en los que marcó 47 goles y sirvió 26 asistencias. Su única y más importante conquista fue la del Torneo Apertura 2011, donde fue uno de los artilleros (10 tantos).

Gol de Dorlan Pabón a Millonarios. Liga colombiana 2011. Foto: Colprensa.

ALEXANDER MEJÍA:

Otro de los referentes ‘Verdolagas’ que retornaría a la institución. Mejía, quien tuvo su última experiencia en Libertad de Paraguay, estuvo cerca de fichar por el Junior de Barranquilla, pues incluso llegó a presentarse en la sede y realizó los exámenes médicos. Sin embargo, tras conocerse el interés desde Medellín, este habría optado por no continuar con las negociaciones.

“El CDP Junior FC S.A. se permite informar a la opinión pública en general y a los medios de comunicación, que después de varios días de negociaciones finalmente no hubo acuerdo entre las partes y por ende, ya no se dará la vinculación del jugador Alexander Mejía a nuestro club”, sentenció el conjunto ‘Tiburón’ en un comunicado oficial divulgado este sábado.

Con ello, restaría muy poco tiempo para que el volante de marca sea anunciado como nuevo jugador de Nacional. Y es que en la institución formó parte de una una época dorada: primero bajo la dirección de Juan Carlos Osorio, con el cual alcanzó seis títulos: tres ligas (2013-I, 2013-II y 2014-I), dos Copas Colombia (2012 y 2013), y una Superliga (2012).

Y luego, a las órdenes de Reinaldo Rueda, cosecharía otros tres títulos: el Torneo Finalización 2015, la Superliga en 2016 y, sin duda el más importante, la Copa Libertadores, también en aquel 2016. En total fueron nueve títulos y 195 partidos disputados.

Alexander Mejía durante un partido de liga frente a Independiente Santa Fe. Foto: Colprensa.

