Soacha tendrá cable aéreo: adjudican estudios de factibilidad para el proyecto, contará con una inversión superior a $500.000 millones

El cable aéreo de Soacha mejorará la accesibilidad a empleo, educación y servicios, potenciando la equidad y la inclusión social en sectores históricamente marginados - crédito Gobernación de Cundinamarca

La movilidad en Soacha está a punto de experimentar un giro histórico con el avance del proyecto de cable aéreo, una obra que busca conectar las comunas más altas y de difícil acceso del municipio con el sistema de transporte masivo de Bogotá.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la radicación de los estudios de factibilidad del Cable Aéreo de Soacha ante el Ministerio de Transporte, tras dos años de intenso trabajo técnico junto con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Alcaldía Municipal.

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Un proyecto estratégico para la integración y la equidad

El cable aéreo de Soacha es una infraestructura de 3,8 kilómetros de extensión, compuesta por tres estaciones estratégicas: la Estación 1 en la autopista Sur, próxima a la estación Terreros de Transmilenio; la Estación 2 en el barrio El Paraíso de Corinto (Altos de Cazucá); y la Estación 3 en el barrio Villa Nueva Alta – Ciudadela Sucre.

La radicación de los estudios de factibilidad del cable aéreo de Soacha ante el Ministerio de Transporte marca un hito en la movilidad urbana del municipio - crédito Gobernación de Cundinamarca

Esta configuración permitirá conectar las comunas 4 y 5 —en sectores como Ciudadela Sucre y Altos de Cazucá— con el centro urbano y el sistema de transporte masivo en tan solo 16 minutos, frente a los 40 o 45 minutos actuales. La obra beneficiará particularmente a las comunidades de Cazucá y Ciudadela Sucre, donde residen más de 240.000 habitantes, cerrando brechas históricas de acceso y mejorando las condiciones de vida de los sectores más vulnerables y aislados del municipio.

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Características técnicas, capacidad y operación

El sistema está diseñado para movilizar hasta 2.600 pasajeros por hora en hora pico y cerca de 32.000 pasajeros al día. Inicialmente contará con 50 cabinas de 10 pasajeros cada una, con posibilidad de ampliación a 120 cabinas en una segunda fase, dependiendo de la demanda y el crecimiento poblacional. El recorrido total permitirá una movilización eficiente, segura y ambientalmente amigable, gracias al uso de tecnologías eléctricas que reducirán emisiones contaminantes.

Los estudios, que incluyen 12 anexos y más de 2.500 folios, cumplen con todos los requisitos de la normatividad técnica nacional. “Estamos avanzando con rigor técnico para estructurar un proyecto sólido, financieramente sostenible y jurídicamente viable. La decisión sobre su integración a un sistema de transporte permitirá definir el esquema de cofinanciación nacional y garantizar que esta obra se materialice en beneficio de las comunidades de Soacha”, enfatizó el gobernador Rey.

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El sistema de cable aéreo está diseñado para transportar hasta 32.000 pasajeros diarios, con tecnología eléctrica que disminuye las emisiones contaminantes en Soacha - crédito Gobernación de Cundinamarca

Inversión, estructuración y próximos pasos

La construcción del cable aéreo de Soacha se estima en $524.000 millones. La estructuración estuvo a cargo de la Agencia Francesa de Desarrollo, que aportó firmas especializadas en diseño y movilidad, y la Financiera de Desarrollo Nacional, responsable del componente financiero y legal. La obra ya alcanzó el 100% de avance en las fases de prefactibilidad y factibilidad, permitiendo radicar la propuesta ante el Gobierno Nacional y pasar a la etapa de gestión de cofinanciación.

El proceso avanzará por las fases de estructuración final, licitación, cierre financiero, preconstrucción, construcción, marcha blanca, y finalmente operación y mantenimiento. El objetivo es consolidar un sistema moderno, incluyente y eficiente, que integre Soacha con Bogotá y el resto de la región metropolitana.

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Impacto social y ambiental

El cable aéreo está concebido como una solución para la gente, especialmente para quienes enfrentan retos diarios para acceder al transporte tradicional. Permitirá la integración efectiva con Transmilenio, reduciendo los tiempos de traslado y facilitando el acceso a empleo, educación y servicios. Al ser un sistema eléctrico, contribuirá a la reducción de emisiones y al mejoramiento de la calidad del aire en Soacha.

El trayecto de 3,8 kilómetros y tres estaciones reducirá los tiempos de viaje entre Cazucá y Ciudadela Sucre y Bogotá de 45 minutos a solo 16 minutos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con una demanda estimada de 30.000 pasajeros diarios, el cable aéreo no solo transformará la movilidad, sino que también impulsará la equidad y la integración social, permitiendo que las oportunidades lleguen a sectores históricamente marginados.

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La Gobernación de Cundinamarca ratificó su compromiso de trabajar coordinadamente con el Ministerio de Transporte, la Alcaldía de Soacha y la Nación para que el cable aéreo sea una realidad. Este proyecto se enmarca en una visión más amplia de movilidad sostenible y segura para la región, donde la prioridad es poner a las personas en el centro de la planeación y fortalecer la integración regional.