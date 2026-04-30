Gobierno Petro y Banco de la República logran acuerdo que beneficiará a los colombianos que piden créditos y tienen ahorros

Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, y Germán Ávila, ministro de Hacienda, informaron que el Emisor y el Gobierno llegaron a un acuerdo, pese a no tener la misma visión económica de Colombia - crédito Banco de la República

La Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria, que es el instrumento con el que el Emisor busca controlar la inflación y afecta el costo de los créditos y el ahorro, en 11,25%. La medida fue acordada por unanimidad en un escenario de inflación creciente y con discrepancias entre los miembros del órgano sobre la orientación futura de la política económica en Colombia.

El banco central explicó que la estabilidad en el tipo de intervención busca equilibrar la recuperación de la economía y facilitar que los precios converjan hacia la meta institucional. Dentro de los argumentos considerados figuraron el repunte de la inflación total a 5,6% en marzo, la inflación básica que alcanzó 5,8%, y el dinamismo del mercado laboral, donde el desempleo permanece en mínimos históricos y el empleo asalariado muestra un crecimiento sostenido. La Junta Directiva evaluará nuevamente la situación a finales de junio para analizar los riesgos clave en los años 2027 y 2028.

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Dicha decisión se adoptó al constatar que, aunque las expectativas de inflación para uno o más años se redujeron, las encuestas sobre proyecciones para 2026 indican un alza en esas expectativas. Además, datos como el aumento en la demanda de energía y la producción manufacturera reflejan que el crecimiento económico del primer trimestre podría superar al registrado en el último trimestre de 2025.

La inflación anual en Colombia no cede y en marzo de 2026 siguió por encima del 5% - crédito Dane

Factores económicos detrás de la decisión de la tasa de interés

En el análisis, la Junta Directiva consideró tanto el entorno nacional como internacional. La persistencia de una inflación superior a lo previsto llevó a priorizar la estabilidad de los precios sin afectar el crecimiento productivo. El mercado laboral se mantiene robusto, con cifras de desempleo históricamente bajas y una tendencia positiva en la formalización del empleo asalariado.

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Factores externos también influyeron en la evaluación. En particular, la prolongación del conflicto en Medio Oriente podría presionar los precios internacionales de energía y fertilizantes, así como endurecer las condiciones financieras externas. Estos elementos podrán incidir en las futuras decisiones del banco central sobre la política monetaria.

Debate y diferencias en la Junta Directiva del Banco de la República

Durante la sesión, las diferencias entre los miembros de la Junta Directiva fueron explícitas, a pesar del acuerdo sobre el procedimiento adoptado.

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La tasa de interés del Banco de la República es el instrumento principal de política monetaria usado para controlar la inflación. El Emisor la ajusta para afectar el costo de los créditos y el ahorro - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, luego de la sesión expresó que “hay un acuerdo básico y es oírnos y es respetar y reconocer las diferencias. Creo que en eso hubo un gran consenso hoy. No estamos con la misma visión, económica sobre las perspectivas o sobre la manera de enfrentarlas, pero podemos conversar, podemos buscar salidas como la que se dio en el día de hoy”.

Villar añadió que las diferencias pueden persistir hacia adelante y podría tomarse decisiones en una u otra dirección, dependiendo de lo que, a juicio de cada uno de los miembros de la Junta y de los distintos grupos que la conforman, pueda diagnosticarse, dentro de dos meses, a finales del mes de junio, sobre cuáles son los riesgos principales para 2027 y 2028”.

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Respecto al contexto actual y a la “pausa” en la política monetaria, Villar resaltó que “insistiría en que en este momento un elemento muy importante que se dio para poder estar tranquilos en esa pausa, es el hecho de que ya se hizo un aumento importante”.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, aseguró que el Gobierno insistirá en reducir la tasa de interés - crédito Banco de la República

Persisten las diferencias

Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, también resaltó el ambiente de discusión interna. “Hemos tenido en el día de hoy una constructiva reunión de la Junta Directiva, en la cual tuvimos la oportunidad de intercambiar las opiniones y las diferencias que existen entre los diferentes miembros de la Junta”, anotó.

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Ávila comentó sobre la postura del Gobierno. Manifestó que “el Gobierno ha insistido en el sentido de buscar una reducción de la tasa de interés con el propósito de lograr un mayor crecimiento económico y una permanente activación de la economía en un contexto complejo como el que estamos viviendo, tocado por choques externos de gran significado”.

Por último, el ministro de Hacienda admitió la persistencia de desacuerdos. “Aquí no se han resuelto las contradicciones que existen entre los miembros de la Junta”, señaló.

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