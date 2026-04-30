Colombia

Ministro de Hacienda trató de bajar la tensión, pero se mantiene en su postura sobre la tasa de interés del Banco de la República

Germán Avila respaldó el espacio de conversación con el gerente del banco central, Leonardo Villar, pero advirtió que las posturas entre el Gobierno nacional y la autoridad monetaria aún no coinciden

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El presidente del Banco de la República, Leonardo Villa, detalló el comportamiento de la inflación en el país y su decisión del porcentaje de la tasa de interés - crédito Banco de la República /YouTube

La Junta Directiva del Banco de la República cerró su sesión con una decisión que mantiene el pulso entre el Gobierno nacional y la autoridad monetaria; la tasa de interés se sostuvo en 11,25% y dejó sobre la mesa un mensaje de prudencia, en medio de un entorno económico que aún presenta presiones sobre los precios.

El regreso del ministro de Hacienda, Germán Ávila, marcó el tono político de la jornada, ya que su presencia se dio tras la salida que protagonizó un mes antes, cuando expresó su desacuerdo con el aumento de 100 puntos básicos de la tasa de interés. Esta vez, el funcionario optó por destacar el diálogo y la posibilidad de acercamientos.

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Hemos tenido hoy una constructiva reunión de la Junta Directiva, en la cual tuvimos la oportunidad de intercambiar las diferencias que existen entre los diferentes miembros y el Gobierno”, afirmó Ávila, al resumir el resultado del encuentro. Su declaración reflejó un intento por bajar la tensión y dar una señal de entendimiento institucional.

- crédito Banco de la República
“Reunión constructiva”, dijo Germán Ávila, ministro de Hacienda, mientras la tasa quieta deja vivas las diferencias - crédito Banco de la República

La decisión de mantener la tasa se tomó de forma unánime, según explicó el gerente del banco central, Leonardo Villar, que presentó los argumentos técnicos que respaldaron la determinación. Entre ellos, el comportamiento reciente de la inflación ocupó un lugar central en la discusión.

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De acuerdo con los datos expuestos, en marzo la inflación total llegó a 5,6%, con un aumento de 46 puntos básicos frente a diciembre. En paralelo, la inflación básica, que excluye alimentos y regulados, se ubicó en 5,8%, cerca de 80 puntos básicos por encima del cierre del año anterior.

Leonardo Villar explicó que, aunque algunas expectativas a largo plazo mostraron reducción, los cálculos para finales de 2026 registraron un nuevo incremento.

El Banco Central de Colombia enfrenta una decisión clave sobre tasas de interés en un contexto de inflación a la baja y finanzas públicas deterioradas - crédito Banco de la República
La Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener la tasa de interés en 11,25%. La votación fue unánime, según confirmó el gerente Leonardo Villar - crédito Banco de la República

El análisis incluyó también el desempeño del mercado laboral. Según el gerente, el empleo conserva dinamismo, con niveles de desempleo bajos y una tendencia al alza en el empleo asalariado. En ese panorama llevó a la Junta a optar por una postura de cautela frente a posibles cambios en la tasa.

Germán Ávila y el Banco de la República: diferencias económicas

Desde el Gobierno, la lectura fue distinta, por lo que Germán Ávila reiteró que el Ejecutivo considera necesario reducir el costo del crédito para impulsar la economía. Durante su intervención, insistió en que el país enfrenta choques externos que afectan la actividad productiva y requieren medidas de estímulo.

“Hemos tenido en el día de hoy una constructiva reunión de la Junta Directiva, en la cual tuvimos la oportunidad de intercambiar las opiniones y las diferencias que existen entre los diferentes miembros de la junta. El Gobierno ha insistido en el sentido de buscar una reducción de la tasa de interés con el propósito de lograr un mayor crecimiento económico”, expresó el ministro.

Germán Ávila explicó la decisión unánime de mantener la tasa de interés sin cambios, a pesar de considerar que debería bajar - crédito Banco de la República /YouTube

Pese a esa postura, el funcionario aceptó la decisión adoptada, por lo que señaló que el Ejecutivo buscó enviar un mensaje de estabilidad institucional: “Aunque mantenemos nuestra opinión en el sentido de que las tasas de interés de referencia del Banco de la República deben bajarse, hemos tomado la decisión de mantener inalterada la tasa”.

Ávila explicó que su asistencia a la sesión respondió a la necesidad de construir puntos de encuentro. Aclaró que el diálogo no elimina las diferencias, pero sí abre espacios para acuerdos: “Siempre es mejor un escenario que nos conduzca a acuerdos y a la posibilidad de encuentros entre diferentes”.

En materia de inflación, el ministro rechazó que el aumento del salario mínimo sea la causa principal del alza en los precios. En su análisis, los incrementos en energía y servicios de telecomunicaciones tienen un mayor impacto en el comportamiento inflacionario

“Los factores que están incidiendo sobre la inflación no tienen que ver con el aumento del salario mínimo”, sostuvo.

- crédito Banco de la República
Pese a esa postura, el Ejecutivo aceptó la decisión del Banco de la República de mantener la tasa sin cambios - crédito Banco de la República

El jefe de la cartera de Hacienda también reconoció las dificultades fiscales que enfrenta el país. Indicó que el déficit registra un crecimiento relevante y que existe una limitación para aumentar los ingresos tributarios: “Tenemos un incremento del déficit fiscal importante y creemos que toca controlarlo y reducirlo”.

Por su parte, Leonardo Villar admitió que existen diferencias de enfoque entre el banco central y el Gobierno nacional. No obstante, destacó la disposición para sostener el diálogo y encontrar salidas conjuntas: “No estamos con la misma visión económica, pero podemos conversar, buscar salidas como la que se dio hoy”.

La sesión dejó en evidencia dos visiones que coexisten en la conducción económica. Mientras el Gobierno insiste en una reducción de tasas para estimular el crecimiento, la autoridad monetaria mantiene su prioridad en el control de la inflación.

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