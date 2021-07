Terror, animación y una película galardonada en los Oscar, entre los estrenos de HBO Max para julio

'El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo'. Foto: Captura de pantalla

En época de pandemia uno de los planes más disfrutables y seguros es pasarse la tarde o los fines de semana viendo películas, series y otros tipos de producciones audiovisuales que se atraviesen. De hecho, para darle algunas opciones de lo que puede ver estas son las ofertas de HBO Max para julio de 2021 en Colombia.

Para empezar, los fanáticos de la franquicia ‘El conjuro’ podrán ver el 9 de julio: ‘El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo’, estrenada este año con el estadounidense, Michael Chaves, como director. “Ed y Lorraine Warren afrontarán situaciones que nunca habían vivido y será la primera vez en la historia de EE.UU en la que un hombre acusado por asesinato asegura haber sido poseído por un demonio en su defensa”, según la sinopsis de la plataforma.

Otro estreno reciente que ofrecerá HBO Max es ‘Godzilla vs. Kong’, cinta que cuenta con la mexicana Eiza González entre su reparto. Y, después de estar en ‘Godzilla: King of the Monsters’ (2019), la actriz Millie Bobby Brown regresa a la historia. La película estará en HBO Max a partir de mediados de julio, es decir, el 22.

Dejando de lado el terror y las criaturas gigantes, llega algo un poco más relajado y cómico: la película de ‘Tom y Jerry’. El reguetonero, Nicky Jam, fue actor de doblaje para interpretar a ‘Butch’, un gato.

Sobre su personaje el intérprete de ‘Hasta el amanecer’ dijo a la Agencia EFE: “Es el gato del callejón que por dentro de verdad no es tan malo (...). Me identifico mucho con él, pero no es porque quiera ser malo sino porque me veo brusco, pero por dentro, la verdad es que soy una persona con buen corazón. Y eso es lo que veo en Butch”.

La plataforma no aclaró cuándo aterrizará en sus contenidos dicho película, así como también se desconoce qué día de julio se podrá ver ‘In the Heights’ con el chino- estadounidense, Jon M. Chu, como director.

De acuerdo con la sinopsis: “La película basada en el mítico musical ganador del premio Tony y creada en 2008 por Quiara Alegría Hudes y Lin-Manuel Miranda, relata la historia de Usnavi, el dueño de una bodega en Nueva York que ahorra cada día cantando e imaginando una vida mejor”.

Otro popular largometraje disponible en julio, el día 30, será el drama ‘Judas y el mesías negro’. Por su trabajo en el largometraje Daniel Kaluuya fue galardonado en los Premios Oscar 2021 como ‘Mejor actor de reparto’. Además, ‘Fight for you’, tema que hace parte de su banda sonora, recibió el Oscar como ‘Mejor canción original’.

SEGUIR LEYENDO: