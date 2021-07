Michelle Polanco vende aguacates para pagar su carrera y ahora recibirá ayuda de alto funcionario del gobierno

A través de redes sociales, algunos habitantes de Bogotá empezaron a difundir la imagen de una joven que vendía aguacates en una zona al norte de la ciudad para poder pagar el semestre de su carrera universitaria. La historia de Michelle Polanco, una modelo de 25 años y estudiante de Derecho, tomó fuerza en las redes y llegó a los noticieros nacionales. Luego de esto el ministro Ernesto Lucena se puso en contacto con ella para ayudarla.

Su belleza y talento para posar ante las cámaras han sostenido económicamente por varios años a esta joven caqueteña, quien a lo largo de los años ha tenido contratos con diferentes marcas y emprendimientos para hacer su trabajo como modelo. Pero como muchos otros trabajadores colombianos, Polanco se vio afectada por la pandemia del coronavirus y tuvo que buscar otra manera de recibir ingresos económicos para pagar sus estudios de abogacía.

“Muchas marcas y empresas entraron en crisis económica y decidieron cerrar sus puertas, dejándonos a muchas chicas como yo a la deriva, chicas que son mamás, que estudian o que ayudan a sus padres”, dijo Polanco a Noticias Caracol. Con un semestre por pagar y sin pena alguna, la joven aprovechó la oportunidad que se le presentó parta vender aguacates.

Decidida a conseguir el dinero necesario, Michelle sale de su casa desde hace un tiempo para ubicarse en un sector cercano a Colina Campestre, al norte de Bogotá. Con algunos guacales, un carrito de mercado y una cartulina en la que se lee “Con su compra me ayuda a pagar mi semestre. AguaKtes a $1.000, $2.000 y $3.000”.

“Aquí no hay pena, la realidad es que no hay pena. Hay unas ganas inmensas por comerme el mundo, me llegó la oportunidad de vender aguacates y lo aproveché, pensé que ahí estaba a manera de pagar i semestre y lo hice”, explicó al noticiero.