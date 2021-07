Corte Constitucional falló a favor de exseñorita Santander que fue destituida en 2019 por imágenes con poca ropa

Eva Alejandra Moreno. Foto tomada de redes sociales.

En el año 2019, durante la búsqueda de la mujer más bella del país que nos representara en el Miss Universo, un desafortunado hecho dejó sin corona a Eva Moreno, Señorita Santander. Unas imágenes de la joven difundidas por internet y en las que la señalaban de ser prepago, dejaron en la cuerda floja la reputación de la reina de belleza y perdió su oportunidad en el Concurso Nacional de Belleza de ese año.

Eva Alejandra Moreno consideró que en ese entonces se vulneraron sus derechos al retirarla del concurso sin permitirle defenderse, razón por la que interpuso una tutela. Finalmente, este 1 de julio de 2021, la Corte Constitucional le dio la razón a la joven y estableció que todas las reinas de belleza tienen derecho a un debido proceso.

Según la Corte, la Corporación Imagen Bella de Santander violó el derecho fundamental al debido proceso cuando no le permitió a Moreno representar al departamento “sin poner previamente en su conocimiento los hechos imputados, no permitir el ejercicio de los derechos de defensa, a la prueba y contradicción, de conformidad con lo previsto en el reglamento del concurso, el cual, prevé un espacio para reposición”.

Ante la decisión de la Corte, Moreno celebró la situación en sus redes sociales y en una entrevista con Noticias Caracol señaló que “si es que una reina tiene derecho es derecho a hablar, decir qué pensamos, qué opinamos respecto a las reglas o respecto a lo que nos están imponiendo, y que nos digan, es que usted no puede hacer esto, nos quita el derecho hablar”.

Los hechos

El pasado 9 de julio de 2019, la Corporación Imagen Bella de Santander le dio a Eva Alejandra Moreno el título de Señorita Santander para representar al departamento en el Concurso Nacional de Belleza, después de que ella ganara el certamen de belleza departamental. Sin embargo, días después del nombramiento de Moreno, en redes sociales empezaron a circular videos e imágenes en las que se veía a la joven semidesnuda.

“Para esas personas fue fácil difamar mi nombre y asegurar que yo era eso, que yo trabajaba en eso. Sin conocerme, sin conocer a mi familia, sin conocer en qué me desenvuelvo entonces eso me pareció realmente grave porque no solo me afectan a mí, sino a todas las personas que me rodean, a mi familia, tal vez mis contratos de modelaje, mi universidad”, señaló en diálogo con Blu Radio.

Quienes compartieron estas imágenes señalaron a Moreno de ser prepago, afectando gravemente su reputación para el concurso de belleza. Tras enterarse de la situación, la entidad privada que escoge a la representante del departamento le informó a Moreno, a través de un correo electrónico, que era destituida de su cargo como Señorita Santander, pues consideraban que la mujer había violado el reglamento del certamen de belleza, en el cual se establece que ninguna aspirante “debe haber posado para fotografías o videos desnuda, semidesnuda, o en poses lascivas, en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas en cualquier medio de comunicación, incluso en medios de comunicación personal”.

Tras esta decisión, Moreno ha señalado que intentó ponerse en contacto con la entidad para dar su versión de lo sucedido y defenderse de las acusaciones, pero le cerraron las puertas. “Los del comité decían: ‘no, es que usted tiene esto, mire los chismes, y no podemos pasar una hoja de vida así al CNB (Concurso Nacional de Belleza) porque quedan mal los de Santander, quedamos mal nosotros’, pero no les interesó cómo quedé yo, cómo quedé yo psicológicamente”, dijo Eva a Noticias Caracol.

Cabe destacar que, en su momento, la joven pudo dar su versión de los hechos y desmentir las acusaciones que sobre ella se hacían en redes sociales a través de una entrevista que dio al programa de entretenimiento ‘La Red’. En el programa Moreno explicó que había firmado un contrato “para ser la imagen de una marca de vestidos de baño. Viajamos a Cartagena porque la sesión de fotos fue allá. La última noche salimos a cenar y como íbamos tantas chicas, la dueña de la marca dijo que hiciéramos un video chistoso. Sin embargo, coincidí con personas que no conocía y que no sabía en lo que trabajan. Quiero aclarar que no soy prepago. Soy modelo profesional, estudiante de Comunicación Social, deportista y me gusta la vida saludable”.

Por esta razón, Moreno estableció una tutela contra la Corporación Imagen Bella de Santander por negarle la oportunidad de tener un debido proceso para ser destituida. La entidad, por su parte, se defendió señalando que Moreno conocía el reglamento y que esas imágenes la descalificaban para participar.

Sin embargo, la Corte Constitucional le dio la razón a la mujer y resolvió que todas las reinas de belleza deben tener un debido proceso en el que se les permita defenderse en caso de ser eliminadas. El ente advirtió a la entidad privada que “en adelante, al decidir sobre la destitución de una candidata antes de ser nominada al Concurso Nacional de Belleza, se abstenga de proceder como lo hizo en esta oportunidad, de manera que permita el derecho al debido proceso, en los términos previstos en el reglamento del mencionado certamen de belleza”.

