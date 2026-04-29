Interventor de Nueva EPS tras cierre del Instituto Nacional de Cancerología: “Instituciones públicas deben buscar soluciones, no cerrar servicios”

Frente al comunicado del Instituto Nacional de Cancerología sobre el cierre de servicios por falta de pago, el interventor de la Nueva EPS explica la situación, critica la forma de proceder y asegura que se están gestionando los pagos, priorizando siempre a los pacientes. - crédito Jorge Iván Ospina

El interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, cuestionó la decisión del Instituto Nacional de Cancerología de suspender temporalmente la recepción de nuevos pacientes afiliados a la entidad, advirtiendo que este tipo de medidas pueden generar un impacto crítico en la atención de personas con cáncer.

La controversia se originó tras el comunicado del Instituto, en el que se informó que a partir del 1 de mayo de 2026 no se recibirán nuevos pacientes afiliados a la Nueva EPS debido a la falta de un contrato vigente y a dificultades en los pagos y autorizaciones.

PUBLICIDAD

Frente a este escenario, Ospina hizo un llamado a la responsabilidad institucional y al diálogo, insistiendo en que las entidades públicas deben actuar de manera coordinada para evitar afectar a los pacientes.

En su pronunciamiento público, difundido a través de un video, el interventor reconoció las dificultades financieras que enfrentan los prestadores de salud, pero advirtió que la respuesta no puede ser la suspensión de servicios esenciales.

PUBLICIDAD

“Efectivamente, yo comprendo las dificultades que puede tener un prestador de servicios cuando no se pagan oportunamente las facturas”, señaló.

Sin embargo, enfatizó que las entidades del sistema de salud deben mantener una lógica de cooperación: “Las instituciones públicas deben de tener un propósito colaborativo. Deben de utilizar las herramientas apropiadas para poder informar a la Nueva EPS”, agregó.

PUBLICIDAD

Ospina insistió en que la comunicación entre las entidades es fundamental para evitar decisiones unilaterales que puedan agravar la situación del sistema.

El interventor de la Nueva EPS pidió priorizar soluciones conjuntas para garantizar la atención de pacientes con cáncer. - crédito Nueva EPS y Alcaldía de Cali

Críticas al anuncio del Instituto Nacional de Cancerología

El interventor también cuestionó que la decisión del Instituto se haya hecho pública sin un proceso previo de concertación, señalando que no existió un diálogo directo con la Nueva EPS antes del anuncio.

PUBLICIDAD

“Es raro. El Instituto Nacional de Cancerología, sin conversar conmigo, llevo unos seis días en el cargo, coloca un comunicado público donde cierra los servicios a pacientes que demandan tratamiento para el cáncer”, expresó.

Para Ospina, este tipo de decisiones deben manejarse con especial sensibilidad debido a la gravedad de las enfermedades que se atienden: “¿Podrá alguien concebir las angustias de un paciente a quien se le cierran los servicios poniéndole en peligro su vida?”, cuestionó.

PUBLICIDAD

Pacientes con cáncer afiliados a la Nueva EPS enfrentan incertidumbre sobre la continuidad de sus tratamientos. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Llamado a proteger el derecho a la salud

En su intervención, el funcionario insistió en que las decisiones administrativas no pueden desconocer los derechos fundamentales de los pacientes, especialmente en casos de enfermedades de alta complejidad como el cáncer.

“¿Se sabrá de derechos, que es el derecho a la salud, que es el derecho a la vida lo que se vulnera?”, afirmó Ospina.

PUBLICIDAD

Asimismo, hizo un llamado directo al Instituto para replantear la medida: “Al Instituto Nacional de Cancerología le quiero compartir que las instituciones públicas deben complementarse en la búsqueda de soluciones y no instalar en medios que se cierran los servicios a muchísimas personas que demandan nuestra atención”, añadió.

Posición sobre los pagos y la sostenibilidad financiera

Jorge Iván Ospina también se refirió a los argumentos del Instituto sobre la falta de contrato y los pagos pendientes, asegurando que la Nueva EPS tiene contemplados los compromisos financieros.

PUBLICIDAD

“Están claramente planificados en tener unos pagos por parte de nuestra institución. Jamás pensaríamos dejarlos sin recursos”, explicó.

En ese sentido, reiteró que la solución no debe pasar por la interrupción de la atención, sino por mecanismos de concertación entre las partes involucradas.

PUBLICIDAD

“Jamás me hubiese imaginado que hubiesen colocado un comunicado de prensa de esta magnitud, vulnerando la confianza y vulnerando el derecho que tienen los pacientes a ser tratados dignamente”, concluyó.

El Instituto Nacional de Cancerología anunció que suspenderá la admisión de nuevos pacientes de la Nueva EPS por falta de acuerdo en pagos. - crédito Instituto Nacional Cancerológico

Motivos dados por el Instituto Nacional de Cancerología

Por su parte, el Instituto Nacional de Cancerología explicó en su comunicado oficial que la decisión de suspender la atención de nuevos pacientes afiliados a la Nueva EPS es temporal y responde a la falta de un contrato formal y de acuerdos financieros sostenibles.

La entidad aseguró que, pese a la medida, se continuará garantizando la atención de urgencias oncológicas las 24 horas del día, así como la atención a niños, niñas y adolescentes con cáncer.

El Instituto también señaló que la decisión ha sido postergada en varias ocasiones debido a su compromiso con los pacientes, pero advirtió que debe garantizar su sostenibilidad operativa.