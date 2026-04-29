Colombia

Defensoría pide mantener alimentación escolar pese a suspensión de clases por emergencia invernal

La entidad pidió avalar un decreto que busca garantizar continuidad del PAE para estudiantes afectados por daños en colegios y restricciones de acceso durante la emergencia climática

Guardar
PAE - Colombia
La continuidad de la alimentación escolar en medio de la emergencia invernal llegó a la Corte Constitucional con una solicitud de la Defensoría del Pueblo para respaldar el decreto que busca evitar que miles de estudiantes pierdan acceso al PAE por la suspensión de clases - crédito Colprensa

La continuidad de la alimentación escolar en medio de la emergencia invernal llegó a la Corte Constitucional con una solicitud de la Defensoría del Pueblo para respaldar el decreto que busca evitar que miles de estudiantes pierdan acceso al PAE por la suspensión de clases.

La intervención se centra en mantener la entrega de alimentos incluso cuando no haya presencialidad escolar, debido a afectaciones provocadas por lluvias, daños en infraestructura y dificultades de acceso en múltiples regiones del país.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información citada por Blu Radio, la Defensoría defendió la constitucionalidad del Decreto Legislativo 176 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica derivada de la ola invernal, al considerar que busca proteger derechos fundamentales de estudiantes afectados.

Damnificados por la ola invernal en Colombia. Foto: Denfensa Civil.
Damnificados por la ola invernal en Colombia. Foto: Denfensa Civil.

La medida permite que niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar continúen recibiendo apoyo nutricional incluso fuera de la jornada escolar y por fuera de las instituciones educativas cuando asistir a clases no sea posible.

PUBLICIDAD

El eje de la solicitud es evitar que la suspensión académica termine interrumpiendo un servicio que en muchos casos representa una parte esencial de la alimentación diaria de los estudiantes.

La Defensoría advirtió que los impactos climáticos han generado daños en colegios, uso de planteles como albergues, interrupciones del calendario escolar y problemas de movilidad derivados del deterioro vial y del transporte escolar.

Esas condiciones han afectado la prestación educativa y, con ello, el acceso ordinario al PAE, lo que elevó las alertas sobre posibles consecuencias en seguridad alimentaria y permanencia escolar.

“La intervención documentó que los mecanismos ordinarios de gestión del riesgo resultaron insuficientes para atender la magnitud de la crisis”, señaló la Defensoría, citado por Blu Radio.

La entidad insistió en que el decreto no amplía beneficiarios ni modifica la naturaleza del programa, sino que busca garantizar continuidad en condiciones excepcionales.

Según esa postura, la medida responde a una coyuntura extraordinaria y pretende evitar que la emergencia climática profundice vulneraciones relacionadas con alimentación, educación y desigualdad.

Uno de los argumentos centrales expuestos ante la Corte es que la norma no restringe derechos, sino que opera como mecanismo de protección frente a una contingencia que alteró condiciones normales de acceso al servicio educativo.

La Defensoría también presentó reportes regionales para sustentar la necesidad del decreto.

La entidad defiende la reforma laboral del gobierno Petro y lo rectificó en el comunicado publicado en X - crédito Defensoría del Pueblo
La Defensoría también presentó reportes regionales para sustentar la necesidad del decreto - crédito Defensoría del Pueblo

En Sucre, por ejemplo, se reportaron afectaciones en 14 instituciones educativas y 36 aulas en municipios como Majagual, Guaranda, San Marcos y Caimito, según la información conocida.

También se documentaron daños en Córdoba y situaciones en las que alimentos del PAE habrían sido redireccionados para responder a necesidades derivadas de la emergencia en zonas como Urabá Darién.

Esos casos fueron expuestos como evidencia de impactos concretos que, según la entidad, justifican medidas excepcionales para mantener cobertura alimentaria.

El debate tiene como trasfondo la revisión constitucional del decreto, cuyo aval definiría si la medida se mantiene como herramienta para garantizar continuidad del programa mientras persistan condiciones extraordinarias.

La Defensoría sostuvo que dejar sin efecto la norma podría agravar riesgos de hambre, deserción escolar y ampliación de brechas para estudiantes en territorios afectados por la temporada invernal.

“Sostenemos que el Decreto 176 de 2026 debe ser declarado constitucional para evitar que la crisis climática se traduzca en hambre, deserción o mayor desigualdad educativa”, indicó la entidad, citado por ese medio de comunicación.

El pronunciamiento pone en el centro la relación entre emergencia climática y derechos fundamentales, especialmente en zonas donde la infraestructura escolar y las condiciones de movilidad han resultado comprometidas.

Para la Defensoría, la discusión no es únicamente operativa sobre alimentación escolar, sino una respuesta frente a efectos sociales más amplios derivados de la crisis.

También plantea que, en territorios vulnerables, la continuidad del PAE puede convertirse en una barrera de contención frente a impactos más severos en permanencia educativa.

La solicitud ante la Corte se produce mientras persisten efectos de la ola invernal sobre comunidades e instituciones educativas, escenario en el que la alimentación escolar aparece como una de las prioridades de respuesta.

La revisión constitucional del decreto será determinante para establecer si esa continuidad puede mantenerse bajo el esquema excepcional planteado por el Gobierno y respaldado por la Defensoría.

Mientras eso ocurre, la discusión dejó sobre la mesa la necesidad de garantizar que una emergencia climática no termine traduciéndose en interrupciones alimentarias para estudiantes que dependen del programa.

El planteamiento defendido por la Defensoría apunta justamente a evitar que la suspensión de clases implique también la suspensión de derechos.

Temas Relacionados

Defensoría del PuebloPAEOla invernal en ColombialimentaciónEstudiantes de escasos recursosColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Interventor de Nueva EPS tras cierre del Instituto Nacional de Cancerología: “Instituciones públicas deben buscar soluciones, no cerrar servicios”

Jorge Iván Ospina cuestionó la falta de concertación previa en la decisión de suspender la atención de nuevos pacientes, señalando que este tipo de medidas puede generar afectaciones en personas con enfermedades de alta complejidad

Interventor de Nueva EPS tras cierre del Instituto Nacional de Cancerología: “Instituciones públicas deben buscar soluciones, no cerrar servicios”

MinTIC cancela los Centros PotencIA y recupera $230 mil millones tras fracaso del convenio con Findeter

El Gobierno liquidó el proyecto de centros de inteligencia artificial luego de 17 meses sin obras y con ejecución física nula, mientras anunció recuperación de recursos

MinTIC cancela los Centros PotencIA y recupera $230 mil millones tras fracaso del convenio con Findeter

“Que la historia los juzgue”: Cabal lanzó duro regaño al Gobierno Petro por violencia en Cauca y Valle

La senadora cuestionó la respuesta oficial frente a los atentados en el suroccidente y acusó al Gobierno de haberle fallado a la seguridad del país

“Que la historia los juzgue”: Cabal lanzó duro regaño al Gobierno Petro por violencia en Cauca y Valle

“De 200 a 7 dólares”: fallo respaldó acceso a medicamento clave para pacientes con VIH en Colombia

Decisión judicial avaló la licencia obligatoria del dolutegravir y mantuvo una medida que permite ampliar acceso a tratamientos a menor costo

“De 200 a 7 dólares”: fallo respaldó acceso a medicamento clave para pacientes con VIH en Colombia

Andesco advierte riesgos en pensiones, energía y agua por nuevas decisiones del Gobierno y la CRA

El gremio manifestó inquietud ante los recientes cambios regulatorios, advirtiendo que estos podrían afectar la inversión, la operación empresarial y la calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios en el país

Andesco advierte riesgos en pensiones, energía y agua por nuevas decisiones del Gobierno y la CRA
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

Aura Cristina Geithner calificó con dureza a los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Traidores, víboras, malos amigos”

Aura Cristina Geithner calificó con dureza a los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Traidores, víboras, malos amigos”

Bad Gyal anunció concierto en Colombia como parte del ‘Más Cara World Tour’: fecha, lugar y precios

Ciro Quiñonez agradeció a Yeison Jiménez por el exclusivo regalo que le hizo antes de morir: “La herencia que me dejó mi hermano”

Karol G en Colombia: estos son los precios oficiales de su gira ‘Tropitour’ en El Campín

Lorelei Tarón respondió a los que piden que Radamel Falcao se retire: “Tener criterio”

Deportes

Antes del partido con Platense, jugadores de Santa Fe protagonizaron fiesta en Bogotá

Antes del partido con Platense, jugadores de Santa Fe protagonizaron fiesta en Bogotá

Tolima goleó a Coquimbo Unido y volvió a meterse en la pelea por avanzar en la Copa Libertadores 2026

Junior de Barranquilla quedó al borde de la eliminación en la Copa Libertadores: perdió 2-0 ante Sporting Cristal

Colombia no puede ceder más puntos en la Copa Mundial de Sóftbol Sub-23 por perder ante este importante rival

Millonarios empató ante Sao Paulo y salió silbado por sus hinchas: esto fue lo que pasó en el partido