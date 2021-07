Milagro en Boyacá: minero es rescatado con vida tras una semana de estar atrapado en un socavón

El minero fue hallado con vida pese a estar 6 días atrapado en la mina de carbón. Foto: Gobernación de Boyacá

Sin comida, ni agua, apenas con algo de aire, el minero Luis Eduardo Montañez, de 29 años, logró sobrevivir, de forma milagrosa, al interior de un socavón de carbón en el que ocurrió un derrumbe el pasado sábado 26 de junio, en la vereda de La Caldera del municipio de Sativasur (Boyacá), en el centro del país.

“Quiero agradecerle a Dios porque estuvo conmigo durante estos 6 días ahí sepultado. No me abandonó nunca. Quiero agradecerle también a mi esposa, a mi hijo, a mi madre, a mis hermanos y a toda mi familia, a toda la gente que colaboró de una u otra forma para mi rescate. No bajaban la guardia”, fueron las primeras palabras del trabajador tras su asombroso rescate con vida el jueves en la noche, luego de una semana de estar en la mina.

En la emisora Caracol Radio informaron que el siniestro en la mina ocurrió hacia las 6:30 de la mañana del sábado, luego de que ocurriera una falla geomecánica al interior del socavón que tuvo como consecuencia el derrumbe. Seguido al llamado de auxilio, el Grupo de Seguridad y Salvamento Minero, de la Agencia Nacional de Minería (ANM) acudió al lugar para activar el protocolo de emergencia y rescatar a Montañez y a su compañero Gerardo Patiño, de 20 años, quien falleció.

Y es que durante las labores de rescate se pensó lo peor con respecto a la suerte de Montañez, ya que su compañero fue encontrado sin vida el jueves en la mañana.

“Después de 6 largos días algunas personas ya perdían las esperanzas. Creemos que esto es un milagro que la persona se encuentra consciente, ha salido con signos vitales”, dijo Germán Bermúdez, Director de Gestión del Riesgo de Boyacá, tras el hallazgo con vida del minero.

La noticia del rescate fue celebrada por las autoridades de la región, quienes también extendieron sus condolencias a los familiares del minero que falleció.

“Fortuna encontrar al señor Luis Eduardo Montañez oriundo de la ciudad de Sogamoso con vida. Lamentamos el deceso del señor Gerardo Patiño. Nuestra solidaridad con toda su familia”, expresó Édison Aparicio, alcalde de Sativasur.

Mientras que el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, dijo en su cuenta oficial de Twitter que agradecía las labores de la Agencia Nacional de Minería (ANM) para rescatar a Montañez.

“Recibimos con mucha alegría la noticia del rescate con vida de Luis Eduardo Montañez, el segundo de los mineros que se encontraba atrapado desde el sábado en una mina de Sativasur. Gracias infinitas al grupo de salvamento minero de la ANM y a los organismos de socorro”, manifestó el funcionario.

A su vez Juan Miguel Durán, presidente de la ANM, fue el primero en entregar la buena noticia del rescate con vida del minero, hacia las 7 de la noche del jueves.

“Me alegra poder informar que a esta hora es rescatado con vida Luis Montañez, el segundo minero atrapado en mina de Sativasur (Boyacá). El trabajador está con signos vitales estables y es trasladado en ambulancia hacia el hospital regional de Duitama. Pronta recuperación”, informó Durán.

En Caracol Radio indicaron que la mina es operada por la empresa Carbones de la Caldera, y el título minero de la misma cuenta con una medida de seguridad.

La emisora reseño también que el milagroso rescate se logró gracias al trabajo en conjunto de los organismos de emergencia y el operador minero, la Alcaldía de Sativasur, Policía, Cruz Roja, Unidad Departamental de Gestión de Riesgo y Desastres y socorredores mineros de la zona.





