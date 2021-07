Iván Duque aseguró que los abusadores de menores son “bestias malnacidas”

Este 1 de julio, el presidente Iván Duque habló desde La Guajira sobre el caso ocurrido en Medellín que involucra a un hombre que habría abusado de varios menores de edad -14 denuncias en total hay hasta el momento- dentro de un jardín infantil.

Me indigna, me duele, me genera rabia, rechazo, ver ese abuso a los niños de Colombia y esas bestias malnacidas que cometieron esos hechos tienen que pagar toda, toda la carga de la justicia por lo que cometieron.