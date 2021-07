La extraña fobia de la actriz Ana María Estupiñán

La actriz colombiana Ana María Estupiñán. Foto: Colprensa.

La actriz colombiana Ana María Estupiñán es una de las figuras de la farándula nacional que desde muy joven se ha ganado el cariño de los seguidores que la han visto en diferentes producciones. Lo cierto es que la actriz ya no es la pequeña que los colombianos conocieron, Estupiñán tiene 29 años y ha recogido éxitos en producciones como ‘La niña’, ‘La ronca de oro’ y ‘Amar y Vivir’, entre otras.

Actualmente, Estupiñán es reconocida por su participación en el concurso culinario para famosos ‘MarterChef Celebrity Colombia’, donde ha destacado por ser la menor entre los competidores y se ha ganado la inmunidad sorprendiendo a sus compañeros con la preparación de algunos postres. Esto a pesar de que la misma actriz señaló al ingresar al programa que sus conocimientos en la cocina son muy pocos.

Sin embargo, en las últimas horas Estupiñán ha generado un debate en las redes sociales y no se debe a ninguno de sus personajes ni a su participación en el concurso de RCN, sino a una confesión que hizo a través de Instagram a todos sus seguidores.

Como es común entre los famosos colombianos en sus redes sociales, Ana María estaba respondiendo preguntas que le realizaban sus seguidores. Entre los comentarios que recibió en la cajita de preguntas de las historias de Instagram, uno de sus seguidores le pidió que publicara una foto de sus pies, cosa que recientemente se ha hecho común en las redes sociales a raíz de los fetiches que algunas personas tienen por esta parte del cuerpo.

Sin embargo, Estupiñán no mostró sus pies y respondió al comentario confesando que, mientras algunos aman los pies, ella tiene una fobia con estos.

Ana María Estupiñán tiene fobia a los pies

“Tengo que confesar que tengo una fobia con los pies, todos los pies de todo el mundo me parecen horribles”, señaló la famosa colombiana. “Créanme, jamás a nadie le mostraría mis pies, porque todos los pies, los míos y los de todo el mundo me parecen horribles”, concluyó entre risas la actriz.

El video fue compartido por algunas cuentas de entretenimiento de la misma red social, publicaciones en las que se desató el debate entre quienes se sienten identificados con la artista y quienes se ofendieron con sus palabras.

Algunos usuarios señalaron que estaban sorprendidos por encontrar alguien que pensara igual que ellos. “Pensé que era la única loca a la que no le gustaban los pies”, “me pasa exactamente igual, no sé cómo hay gente que tiene fetiches con eso”, señalaron algunos en los comentarios comprendiendo a Estupiñán y agradeciendo que hubiera más personas como ellos.

Otros internautas señalaron que les parecía exagerado lo que comentaba la actriz, pero que entendía que una fobia no era decisión de ella, simplemente así se sentía ella. Sin embargo, otros internautas se sintieron aludidos con las palabras de la famosa y entraron a los comentarios para hacer comentarios que algunos calificaron como “fuera de lugar” e innecesarios”.

“Yo no sé los suyos, pero los míos son hermosos”, “oigan a esta, los míos no son horribles”, “agradezca que los tiene para caminar”, “entonces córteselos”, fueron algunos de los comentarios que recibieron más críticas en las publicaciones. “Ahora resulta que Ana María vio los pies de todas las ardidas que están comentando”, “por favor gente ella solo comentó que no le gustan los pies, no los está ofendiendo”, les respondieron algunos a estos.

Lo cierto es que en las publicaciones se evidencia a más personas que, aunque no se identifican con la joven, señalan que entienden y respetan su posición y, de hecho, son los encargados de responder a quienes resultaron tomándose las palabras de Estupiñán de manera personal.

