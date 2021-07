Definido el árbitro para Colombia vs Uruguay, Pitana, polémico ante Brasil, nuevamente estará ausente. Foto: REUTERS/Mariana Greif

Luego de la gran polémica generada por el árbitro Néstor Pitana en el partido entre Brasil vs Colombia, la Federación Colombiana de Fútbol solicitó abrir investigación para una posible sanción en su contra. Y aunque desde la CONMEBOL no se informó alguna represalia en su contra, todo parece indicar que le impusieron un castigo.

Y es que la noticia que tomó revuelo fue la validación de un gol luego de una cuestionada acción que tuvo a todo el mundo del fútbol hablando de ella. Fue el 1-1 para Brasil que dio pie para la remontada del cuadro local que finalmente ganó 2-1 en el remate del juego.

Por segunda fecha consecutiva el argentino no aparecería entre los árbitros designados para los partidos de la Copa América, pues a pesar de que ya inicia la fase de cuartos de final. La Comisión de Árbitros de CONMEBOL se habría decidido por otros jueces.

Para el partido que disputarán Colombia y Uruguay, la CONMEBOL designó al español Jesús Gil Manzano. El juego de cuartos de final está programado para las 5:00 p.m. (hora colombiana) en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.

Manzano se encuentra pitando en la Copa América gracias a una alianza entre Conmebol y UEFA, por lo que también hay un árbitro sudamericano dirigiendo en la Eurocopa.

El colegiado español, de 37 años e internacional desde 2014, en lo corrido de la competencia ha sido el central en dos compromisos: Ecuador Vs. Perú y Chile Vs. Bolivia. Su desempeño fue bueno y solo mostró cinco tarjetas amarillas, ninguna roja. Además, no ha pitado acciones de penal o que generen polémica.

La última vez que un árbitro europeo dirigió un duelo entre cafeteros y charrúas fue por los octavos de final de la Copa del Mundo Brasil 2014. En aquella oportunidad, el neerlandés Björn Kuipers fue el juez central. Colombia ganó 2 - 0 en el Maracaná con doblete de James Rodríguez y accedió a los cuartos donde finalmente cayó ante Brasil.

Pero esa no ha sido la única vez que un juez del Viejo Continente arbitrará un choque entre ambos, pues hay que remitirse a las Eliminatorias a Corea y Japón 2002. En ese momento, la FIFA decidió que los árbitros sudamericanos viajarían a Europa y Centroamérica y los de esas regiones vendrían a esta parte del continente.

Por la fecha 16, Colombia visitó a Uruguay en el Centenario y Pierluigi Collina dirigió el partido. El histórico árbitro italiano aterrizó en Montevideo en un reñido partido donde hubo empate 1 - 1. Federico Magallanes de penal puso arriba a los locales y por los colombianos empató Arnulfo Valentierra.

Gil Manzano

El referee cuenta con 37 años de edad, de los cuales más de 15 se los ha dedicado al fútbol y la justicia dentro del campo. En el 2018, se hizo acreedor del trofeo Vicente Acebedo, el máximo galardón que entrega la Federación Española de Fútbol a los jueces centrales y laterales de la temporada.

Sus números en Copa América

- Minutos totales de juego: 199 (180+19 de adición)

- Goles validados: 5 (2 de Ecuador, 2 de Perú y 1 de Chile)

- Faltas: 43 (30 en el Ecuador vs Perú y 13 en el Chile vs Bolivia)

- Tarjetas amarillas: 5 (2 a Bolivia, 1 a Chile, 1 a Ecuador y 1 a Perú)

- Tarjetas Rojas: 0

Árbitros para los otros partidos

Paraguay vs Peru: Esteban Ostojich (URU)

Argentina vs Ecuador: Wilton Sampaio (BRA)

Brasil vs Chile: Patricio Loustau (ARG)

Seguir leyendo: