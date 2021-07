Carlos Calero denuncia estafa en la que utilizan su nombre

El presentador y animador Carlos Calero ha denunciado constantemente que a nombre suyo se vienen realizando estafas bajo el argumento de una noticia falsa sobre un accidente o su fallecimiento, por lo que constantemente le preguntan sus seguidores a través de redes sociales, quienes aseguran que también los invitan a invertir en bitcóin.

En una entrevista con Pulzo llamada ¿qué es lo que más preguntan de Carlos Calero en Google?, el animador se atrevió a responder algunos de los interrogantes. Al referirse a las inversiones que tiene, el presentador aseguró que las principales en su vida van más allá de los temas económicos. “Invierto en pasar buenos ratos, en pasar tiempo con mi familia, en cuidarme, en tener buenas amistades, en sentirme bien”.

Y además añadió, “no crean en esas inversiones de bitcóin, están estafando a la gente, eso es una estafa que están haciendo con algunos del medio, hay que trabajar todos los días”.

Adicionalmente, en internet también se preguntan muchos de sus seguidores si el comunicador sufrió un grave accidente o falleció, a lo que él aseguró que todo ese tipo de noticias falsas se debe a la estafa con criptomonedas con la que lo quieren relacionar.

“Aparece una información falsa donde dice ‘Colombia llora a Carlos Calero’ y uno entra y te direcciona a las supuestas inversiones que he hecho en moneda digital, pero es pura carreta yo gracias a Dios estoy bien y no me ha pasado nada, el único accidente que he tenido es un machucón en dedo que lloré toda la mañana, no crean en eso”, dijo Carlos Calero en la entrevista con Pulzo.

Carlos Calero estuvo en un grupo de música tropical

Hay que recordar que, en sus años mozos – como se dice popularmente - Carlos Calero fue uno de los integrantes el grupo de música tropical Código 3. Sin embargo, con el tiempo fue enfocándose en su carrera como presentador.

Hoy en día se le conoce por ser el conductor de programas como ‘Cien colombianos dicen’, ‘Duro contra el mundo’, ‘Yo me llamo’ y actualmente está en el matutino ‘Día a día’ de Caracol Televisión.

Sin embargo, de vez en cuando ha mostrado sus habilidades para el canto en algunas entrevistas como cuando interpretó ‘La hamaca grande’ en 2020 durante su visita a ‘The Suso’s Show’.

Le gusta cantar con sus hijos

Al parecer, los hijos de Carlos Calero le heredaron su amor por la música, y el pasado 3 de febrero el presentador publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se le ve cantando junto a sus hijos Sofía y Carlos el tema ‘Amén’, de Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo, Evaluna Montaner.

“Nada como cantarle a Dios y si es en familia mil veces mejor. No somos cantantes, pero nos atrevemos a hacerlo, inspirados en el amor profundo y la admiración que nos tenemos los unos a los otros en este hogar. Lo importante es que lo que hagas siempre te deje una sonrisa en la cara y el corazón latiendo de amor y felicidad”, escribió Calero para acompañar el video.

