Esperanza Gómez habló de su relación con los futbolistas colombianos: “Soy buena con las pelotas, pero no de fútbol”

Esperanza Gómez (Colprensa - Juan Páez)

En medio de un período lleno de fútbol, partidos de Eliminatoria al Mundial de Qatar, Copa América, Eurocopa, Esperanza Gómez se atrevió a contar cuál es su relación con el deporte sin dejar el picante de su profesión en esas anécdotas.

Su conversación fue con el portal SupreTrending de la cadena RCN, donde la actriz para adultos aseguró que su relación con el deporte no ha sido muy cercana, aunque su esposo, es decir su pareja en Estados Unidos, es fanático del basquetbol.

“Yo soy buena con las pelotas, pero no de fútbol”, aseguró Esperanza, por esa razón no es hincha de ningún equipo profesional del país, pero sigue con entrega a la Selección Colombia, sobre la que sí quiso opinar en el programa.

Incluso ella prefiere otras actividades sobre el deporte. Confesó que comparte más el gusto por los motores de su marido en Colombia, que el gusto por el basquetbol de su esposo en Estados Unidos. Incluso, sus gustos por los hombres también pasan por ese aspecto, pues confesó que prefiere otras cualidades sobre el físico.

“A mí me parecen lindos los hombres atléticos, pero me parecen mucho más interesantes los hombres intelectuales o que tienen voz para conquistar. A mí me enredan con el oído, más que con el físico”, aseguró Esperanza a SuperTrending.

En la entrevista incluso bromeó sobre a quién prefiere entre José Néstor Pekerman, el ex técnico de la Selección Colombia, y el actual Reinaldo Rueda; pero aunque no eligió a uno, se refirió principalmente al colombiano.

“Me parece más pícaro el último (Rueda), tiene una sonrisa pervertida, mañosa. Que me enseñe a jugar mejor las pelotas... de fútbol por supuesto”, afirmó Gómez.

Para pesar de algunos y consuelo de otros, la famosa actriz de películas para adultos aseguró que nunca ha estado con un futbolista, aceptó que ha tenido propuestas de algunos, pero ninguna se ha consolidado.

Incluso recordó la propuesta que le hizo el Tino Asprilla, quien hace unos años le manifestó su interés de conocerla para invitarla a las fiestas que realiza en su finca. Sin embargo, la propuesta que le hizo nunca fue aceptada por la actriz, quien aseguró que en otra ocasión podría haber resultado en un encuentro entre los dos.

La razón, como lo ha dicho muchas veces antes, es que no es la forma de acercarse a ella. Dejó en claro que a ella no la “compran” ni le piden, sino es quien decide cómo y con quien, si llegan a conquistarla.

“Si de pronto yo un día me hubiera encontrado al Tino en un hotel y hubiéramos empezado a hablar y me dice: “Te invito a mi habitación”, voy y me tomo un par de traguitos con él y a lo mejor me hubiera acostado con él, pero siento que no fue la situación, porque uno nunca puede decir de esta agua no beberé”, sostuvo con SuperTrending.

La relación entre el ex futbolista de la Selección Colombia y Esperanza Gómez ha sido únicamente mediática, al parecer, pues ella como símbolo de las películas para adultos en el país y él, recordado por un episodio con su miembro, suelen vincularse en varias situaciones.

Cuando el Tino lanzó hace unos años su propia marca de condones, la actriz le pidió una muestra para probarlos y él, fiel a su estilo, le envió 400 unidades. Ella le agradeció pero insinuó que quisiera probarlos con él en “otro regalito”.

Así se ha mantenido una relación de rumores, indirectas y chistes públicos que mantienen una candente tensión entre dos personalidades públicas reconocidas y estimadas a su manera por los colombianos.

