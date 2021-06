Papá de Greeicy Rendón lanza el segundo sencillo de su recién empezada carrera musical

Luis Alberto Rendón (El Cachorro). Foto: Instagram @luisalbertoelcachorro

Mantenerse en la industria de la música requiere de mucha constancia y, Luis Alberto Rendón (El Cachorro) - padre de la cantante caleña, Greeicy Rendón – está demostrando tener bastante. De hecho, después de haber lanzado su carrera musical en abril pasado con su primera canción, ‘Ese disco’, ahora el cantante de música popular promociona ‘Entre los dos’, que cuenta también con un videoclip.

En entrevista para SuperLike del Canal RCN, ‘El Cachorro’ reveló que Greeicy y Mike Bahía - pareja sentimental de la caleña -, le colaboraron con algunos arreglos de la canción. “Ellos metieron mucho la mano en lo que es el asunto del coro, entonces ahí tuvieron mucho que ver, pero la canción es mía y ellos arreglaron el coro”.

También comentó que está enfocado en su álbum debut, el cual espera tener en sus manos en enero o febrero de 2022.

Respecto de su también gusto por componer canciones, ‘El Cachorro’ dijo a principios de junio a Noticias Caracol: “Me metí a estudiar vocalización, todavía estoy estudiando y ya después me dicen Mike y Greeicy: ¿por qué no te compones una canción? Me dio risa porque yo no sé cómo se hace eso. Un día estaba acostado dormido y como que algo me llegó y me senté y esa noche escribí las dos primeras canciones, ya llevo 60”.

Ahora solo queda esperar que, Luis Alberto Rendón (El Cachorro) sorprenda a su público con su trabajo discográfico, que seguramente contará con todo el apoyo de Greeicy y su pareja, Mike Bahía, quienes desde su experiencia como cantantes han estado muy involucrados en el proceso musical de ‘El Cachorro’.

El papá de Karol G también quiso empezar su carrera como cantante

Guillermo Giraldo (Papá G) no ha abandonado su sueño de ser cantante y, en 2019 lanzó su tema ‘Pa’ fuera’, una salsa cuyo video musical tiene hasta el momento casi 600 mil reproducciones en YouTube.

Un año después, en 2020, cambió radicalmente de género y lanzó un tema del genero regional mexicano llamado ‘Chao pues’.

Además, en el pasado hizo parte del grupo ‘Los Pergaminos’. Empero, con el tiempo se dedicó a impulsar la carrera de su hija, Karol G, quien actualmente es una de las estrellas más importantes del reguetón.

Pero ahora que tanto Greeicy como Karol G han alcanzado el éxito como cantantes, sus padres sintieron que era momento de que ellos no solo vivieran su sueño por medio de sus hijas, sino que lo hicieran realidad por cuenta propia, y ahora, seguramente, cada uno de ellos espera triunfar en sus respectivos géneros y que sus canciones sean bien recibidas por sus propios fanáticos.

