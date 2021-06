Atlético Nacional le escribió a Cortuluá para mediar ante la justicia colombiana por el caso Fernando Uribe

En un comunicado emitido el martes 29 de junio donde Atlético Nacional informó que emitió un recurso de revisión ante la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por el pleito ante Cortuluá por el fichaje de Fernando Uribe entre 2012 y 2014.

Sin embargo, un día después de dar a conocer este comunicado, el club verdolaga continúa en una encrucijada porque el fallo emitido por el Tribunal Superior de Suiza le impide al verde paisa contratar nuevos jugadores para el segundo semestre de 2021, si no le paga los cinco millones de dólares que le adeuda a Cortuluá por el caso Uribe.

Así las cosas, en el programa Blog Deportivo de la emisora Blu Radio emitido este miércoles 30 de junio, se conoció que entre las pretensiones de Atlético Nacional está sacar del ámbito internacional el caso y trasladarlo a la justicia colombiana. Todo con el objetivo de que no le sea vulnerado el derecho al debido proceso y se causen graves perjuicios al ejercicio de la actividad deportiva del club de Medellín.

Según el documento revelado en el programa, Nacional, por intermedio de su abogado, el exfiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez le hace dos propuestas al equipo ‘Corazón del Valle del Cauca’ para solucionar dentro de Colombia el inconveniente jurídico que se originó en los tribunales suizos.

Estas son las peticiones del ‘Rey de Copas’ para llegar a un acuerdo:

Al director de Blog Deportivo le hicieron llegar el documento con que Nacional estaría ‘desafiando’ para proceder a solucionar el inconveniente legal en el que ya le desembolsaron a Cortuluá 150.000 dólares, pago que fue considerado irrisorio por el equipo de la B.

Sin embargo, en el programa el periodista Javier Hernández argumentó que el recurso de revisión de Nacional ante la FCF no es procedente para el caso de Uribe. Esto dio a conocer el periodista manizaleño:

Un jurista muy reconocido del país me hace saber esto porque acaba de escuchar la declaración del presidente de Atlético Nacional ante los interrogantes y leyó el comunicado del recurso de revisión y me dice que este recurso únicamente está establecido para asuntos de tipo disciplinario, es decir, para un jugador que lo sancionaron de por vida, pero no para temas que tengan que ver con la comisión del estatuto del jugador

El comunicador fue enfático en resaltar que Atlético Nacional tiene demandas en ese mismo tribunal, el cual en este momento está desconociendo, a conveniencia de la situación que atraviesan. Si ellos no reconocen la autoridad de las comisiones de la FCF y Dimayor, pero como afiliado a la FCF sí disfruta de los beneficios que tienen en los estatutos participando en campeonatos nacionales e internacionales, estarían aplicando doble moral en el proceso.

Me dice este señor que Nacional está hablando de la comisión del estatuto del jugador de Dimayor y de FCF, advirtiendo que no tiene jurisdicción para decidir sobre el cumplimiento del convenio y manejo de los derechos económicos del jugador. Entonces me pregunto ¿Por qué si tienen demandas en esas mismas comisiones donde han ganado y perdido cumpliendo sus decisiones, esta no la quieren aceptar?