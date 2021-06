Así fue la relación entre James Rodríguez y Rafael Benítez en el Real Madrid

James y Rafael Benítez en el Real Madrid.

Rafael Benítez es el nuevo director técnico del Everton tras la salida de Carlo Ancelotti, quien se encuentra dirigiendo el Real Madrid. El entrenador español llegó para liderar los ‘Toffees’, un equipo que tiene como principal objetivo pelear los puestos de Europa.

El nuevo entrenador llega al equipo inglés en medio de críticas y amenazas por los hinchas tras su pasado por Liverpool donde estuvo como entrenador durante 6 años y salió campeón de la Champions.

En este nuevo equipo se encontrará con James Rodríguez, a quien dirigió solo 6 meses en la temporada 2015 - 2016 en el Real Madrid. Por ahora, el futuro del volante colombiano es incierto y empieza a sonar para varios equipos de Europa, uno de ellos el Milán de Italia. Y se conoce que por parte de la directiva del Everton no se opondría a su salida.

La relación entre Benítez y James tuvo varios roces durante la temporada mencionada. Esto se dio porque el colombiano estuvo muy pocos minutos en la cancha a pesar de que siempre haya respondido con goles y asistencias. Uno de los partidos emblemáticos que disputó el mediocampista fue en el encuentro ante el Betis, donde fue uno de los que más corrió. En ese encuentro anotó doblete.

La relación se tornó difícil entre el Benítez Rodríguez. Por su lado, el entrenador español le había pedido que adelantara sus vacaciones luego de la Copa América de Chile 2015, pero él no aceptó. Frente a eso Benítez explicó que “si no jugó es por una diferencia respecto a sus compañeros que se puede compensar con su calidad. No hay debate, es una decisión técnica y no personal”. Días después, James respondió diciendo: “Estoy mejor que nunca”.

A pesar de ese roce al principio de la temporada, específicamente en enero de 2016, el ahora entrenador del Everton apoyó a James, quien tuvo un inconveniente con policía española por circular a 200 km/h.

Luego de este suceso Benítez explicó a la prensa que: “Hablamos de un asunto privado. James es un buen chico, es serio. Él me ha dado sus explicaciones, nos explicó lo que pasó y a partir de ahí no hay nada más que decir”.

Aunque ese acto se vio con un apoyo, la relación entre ellos dos no terminó de la mejor manera y causó que no tuviera muchas oportunidades dentro del cuadro blanco. En el último encuentro que dirigió con el Real Madrid James fue suplente ante Valencia. Cabe recordar que James también tiene en sus registros dos goles en la pretemporada de 2015 - 2016 ante el Inter de Milán y el Tottenham en la Champions Cup y la Audi Cup.

Números de James con Benítez

Convocatorias a partidos oficiales: 14.

Partidos jugados: 11.

Partidos de titular: 9.

Minutos: 684.

Goles: 3.

Asistencias: 4.

Participó en un gol cada: 97.7 minutos.

