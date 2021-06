Luego de quince años, Colombia se quedó por fuera del Tour de L’Avenir

Egan Bernal, cuando se consagró campeón del Tour de L'Avenir 2017. Foto: Colprensa/Tomado de la Federación Colombiana de Ciclismo.

La organización del Tour de L’Avenir, la carrera de ciclistas jóvenes más importante del mundo, dio a conocer este martes 29 de junio el listado de los países que participarán en la próxima edición, que se disputará entre el 13 y 22 de agosto en Francia.

Sin embargo, la gran sorpresa es que, luego de quince años participando de manera consecutiva (2006), la Selección Colombia sub-23 no recibió un cupo para el evento —conocido en español como el Tour del Porvenir—. En total fueron 27 los equipos confirmados a través de las redes sociales de la competición, destacando, por ejemplo, la presencia de Ecuador como el único país latinoamericano.

Por su parte, harán presencia, como ya es tradicional, naciones de la talla de Italia, Francia, Países Bajos, España, Suiza y Australia. Si bien la organización no entregó detalles detrás de la ausencia del país, se ha conocido en las últimas horas que el Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Ciclismo enviarán una comunicación para conocer las causas de la exclusión del combinado ‘Tricolor’.

No obstante, cabe recordar que a dicha competencia se accede de dos maneras: la primera consiste en el puntaje obtenido en la Copa de Naciones, en la cual Colombia no tiene participación. Y la otra mediante el popular mecanismo de wild card, que consiste en incluir un país que, por su escalafón, no tendría la oportunidad de llegar al evento. En esta ocasión, fue Ecuador el que tuvo el beneficio.

Listado completo de los países que participarán en el próximo Tour de l'Avenir. Foto oficial.

HISTORIA DE COLOMBIA EN LA CARRERA:

La primera edición del Tour de L’Avenir se disputó en 1961 y, desde entonces, su normativo ha sufrido variaciones: desde límites de edad hasta permitir solo determinadas categorías. Si bien en el pasado la mayoría de corredores profesionales podían participar, ello fue cambió en el transcurso de los años: entre 1992 y 2006, solo competían ciclistas de máximo 25 años. Sin embargo, a partir del 2007, hacen presencia exclusivamente aquellos de categoría sub-23. Por lo tanto, es habitual que muchos de los grandes referentes de esta disciplina alguna vez estuvieran allí.

Desde la época de los 80s, con la avanzada de los ciclistas colombianos en Europa, el país tuvo la posibilidad de ser gran protagonista en las carreteras francesas. Y sería Alfonso Flórez, ganador de dos ediciones de la Vuelta a Colombia, quien conseguiría la primera victoria en dicho evento. Posteriormente, en 1985, Martín Alonso ‘el Negro’ Ramírez levantaría los brazos en la clasificación general.

Pasaron 25 años para que un Colombia volviera a celebrar. El encargado de volver a levantar el título sería Nairo Quintana, en 2010; destacando también que Jarlinson Pantano culminaría tercero. En la siguiente edición (2011) el turno fue para Esteban Chaves. El 2015 la corona se quedó nuevamente en tierras ‘Cafeteras’, esta vez, con Miguel Ángel López (2014); y el último en consagrarse campeón es otro ‘capo’ hoy en día en el pelotón internacional: Egan Bernal (2017).

MOLESTIA EN REDES:

La determinación no tardó en generar molestias a través de las redes sociales, especialmente en Twitter. Uno de los que expresó su disgusto fue el entrenador colombiano, Luis Fernando Saldarriaga, quien aseveró: “Acabaron con lo que construimos hace años. Hay que ir a la copa de naciones a puntuar. Procesos serios.!”.

“Era de esperarse a Colombia no la invitaron. Los problemas de doping y de la federación se reflejaron a nivel internacional. Qué tristeza. A disfrutar de Egan Bernal, lo más que se pueda, porque recambio no hay y no se ve por dónde...”, expuso otro de los usuarios en dicha plataforma.

