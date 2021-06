Cierran motel donde han muerto dos parejas en Barranquilla

Muere pareja en motel de Barranquilla / (CaracolRadio.com.co).

En menos de un mes, dos parejas que ingresaron al motel Daykiri Taberna y Motel en el centro de Barranquilla, encontraron la muerte en sus instalaciones, en extrañas circunstancias que provocaron la atención de las autoridades en ese lugar.

Debido a esas situaciones, funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla realizaron una inspección en el lugar, tras la cual se determinó que no cumplía con las condiciones de salubridad y documentación de operación al día, por lo que se ordenó el cierre temporal del establecimiento.

Según la Secretaría de Gobierno de Barranquilla, las condiciones de higiene y salubridad presentan “notables deficiencias” y los documentos legales tenían inconsistencias, por lo que se decidió cancelar, de manera temporal, la actividad del motel Daykirí.

“Uno de los hallazgos que más preocupa es el estado de las habitaciones. En estas se encuentran colchones con hongos y poca ventilación, lo que representa un riesgo para la salud. Además, no existe un manejo adecuado de los residuos sólidos en el lugar”, afirmó la Alcaldía de Barranquilla en un comunicado de la decisión.

La secretaria de Gobierno, Jennifer Villareal, indicó que el operativo consistió en verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad contra el covid-19, así como el cumplimiento de las normas respecto a la actividad que prestan.

“Seguimos trabajando por una apertura comercial segura que no solo ayuda a la prevención del covid-19 en el Distrito, sino que garantice que los servicios en los establecimientos comerciales se presten de manera correcta, cumpliendo todos los requisitos legales”, afirmó la funcionaria de acuerdo con el diario El Heraldo.

Sin embargo, la inspección determinó que el motel no cumplía con los protocolos de bioseguridad para prevenir el covid-19 debidamente inscritos en la plataforma del distrito. Además, no contaba con un plan de contingencia o emergencia en caso de accidentes, como por ejemplo, no tenía el número adecuado de extintores.

Lo que ha llamado la atención del Daykirí Taberna y Motel es que en menos de un mes, dos parejas resultaron muertas en sus cabañas pocas horas después de ingresar, en casos que permanecen bajo investigación.

El pasado 21 de junio, Richard John Benítez Camacho, de 35 años, ingresó junto a una mujer de unos 25 años de edad, a bordo de una camioneta para pasar la noche en el lugar. Sobre las 8:00 pm. tomaron una cabaña.

Como es habitual en el establecimiento, a la pareja que se alojó le fue asignada una cabaña con estacionamiento, y con el paso del tiempo ninguno de los clientes atendió el citófono, hecho por el que los trabajadores decidieron ingresar al lugar a inspeccionar qué sucedía.

Al entrar, los trabajadores se toparon con el cuerpo del hombre sin vida en las escaleras del sitio y a la mujer en las mismas condiciones, pero al interior del vehículo. Los empleados notaron ambos cadáveres sobre las 12:00 a. m. llamaron a las autoridades y se quedaron consternados ante la escena que se repetía en el lugar.

El 25 de mayo, dos jóvenes de 30 y 29 años de edad, ingresaron igualmente a bordo de un vehículo particular, sobre la 1:00 pm. pero dos horas más tarde, el vehículo continuaba encendido y no se registraba movimiento.

Una empleada del lugar se percató de la situación y pensó que los jóvenes se habían dormido con el vehículo encendido, sin embargo, ya se encontraban sin vida, aparentemente a causa de la inhalación de los gases del automotor.

La hipótesis que manejan las autoridades es la llamada ‘muerte dulce’, el siniestro sobrenombre al accidente de inhalación de monóxido de carbono, el cual al respirarse reduce la capacidad de reacción de la persona, quien se siente consternado y termina falleciendo en medio de un adormecimiento incapaz de reaccionar.

