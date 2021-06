La prueba de que Falcao tenía como ídolo de su niñez al fallecido Jhon Mario Ramírez

Desde pequeño, Falcao García tenía como ídolo a Jhon Mario Ramírez. Foto: Archivo

El fallecimiento del ídolo de Millonarios y ex entrenador de Patriotas de Boyacá, Jhon Mario Ramírez, por complicaciones derivadas por el COVID-19, sin duda conmovió el mundo del Fútbol Profesional Colombiano como también a algunos de los máximos referentes del balompié nacional, quienes veían en él un ejemplo a seguir durante sus carreras.

Este es el caso del máximo goleador histórico de la Selección Colombia y actual jugador del Galatasaray de Turquía, Radamel Falcao García, pues desde muy pequeño tuvo a Ramírez entre de sus máximos referentes a seguir y desde entonces enfocó su juego en poder hacer cosas parecidas a él. Fue tanta su admiración, que lo llegó a conocer en persona.

Y es que el referente de Millonarios para la época de los 90′ tuvo su paso también por la selección Colombia, allí dejó huella gracias a su calidad e importancia como uno de los últimos jugadores bogotanos que tenían en su ADN el fútbol de ‘parque’, de ‘barrio’ o de microfútbol.

Radamel García, padre del ‘Tigre’, fue el encargado de acercar a su hijo a los jugadores del equipo azul en ese entonces y Jhon Mario era reconocido como uno de los más importantes del plantel. Su agilidad con el balón, además de su pasión por el club, era algo que Falcao siempre quiso imitar, a pesar de que nunca logró vestir la camiseta ‘embajadora’.

Momentos después de confirmarse se deceso, Radamel publicó un mensaje en sus redes sociales en el que lamentó la muerte de uno de sus ídolos. Fue allí donde, gracias a la respuesta de uno de sus seguidores, se recordó una declaración del ‘Tigre’ cuando era niño en las que aseguró que uno de sus ídolos fue precisamente Jhon Mario.

“Falcao lleva en el corazón a Millonarios, admira a John Mario Ramírez, al ‘Tino’ Asprilla y a Maradona. Su sueño es llegar a ser como ellos. De hecho, ya va en camino superarlos en el aspecto personal, gracias a la formación integral que ha recibido desde muy niño. Eso, más que los goles, podría marcar la diferencia en su futuro”, se lee en un viejo artículo de la revista Deporte Gráfico, compartido por un internauta en Twitter.

Desde pequeño, Falcao García tenía como ídolo a Jhon Mario Ramírez. Foto: Captura de pantalla Twitter

Asimismo, Ramírez reconoció durante su paso por el programa El Vbar Caracol, de Caracol Radio, que Falcao, incluso, trataba de imitarlo hasta en su forma de vestir.

“Recuerdo que Radamel lo llevaba muy pequeño, cuando entrenábamos, él llegaba con él a ‘La Finca’, nos saludaba y era hincha de nosotros. Usaba también el ‘cuello-tortuga’ que nosotros nos colocábamos, cuando lo ven en tomas de selección Bogotá, e hicimos una buena relación”, afirmó el pasado 27 de enero.

En esa edición del programa radial, el periodista Diego Rueda le preguntó que, si en realidad era cierto lo de tal admiración, a lo que Jhon Mario respondió:

“Sí, a él siempre le gustó el buen fútbol, gracias a Dios (risas)”, dijo.

Esa relación sirvió para especular en su momento que Ramírez podría interceder para que Falcao llegara en alguna oportunidad a Millonarios para terminar su carrera deportiva, sin embargo, el exjugador reconocía que él no podía hacer nada puesto que la decisión era netamente personal de Radamel.

Es más, Jhon Mario afirmó que él había hablado con Radamel García (el papá de Falcao) y en esas charlas se dejaba entender que no veía al ‘Tigre’ jugando en Colombia.

“Con el tema de ‘Falcaito’, muchos hinchas nos han ‘pitado’ para que podamos intervenir en una llamada con él, para decirle que por qué no viene al club. Obviamente nosotros pensamos en su momento, incluso antes de que los hinchas nos manifestaran por las redes. Muchas veces hablando con Radamel, que en paz descanse, porque nos congregábamos en la misma Iglesia, lo hablamos muchas veces; – ¿Por qué no le decimos al ‘Tigre’ a ver si viene? -. – No, ‘JhonMa’, él tiene otros pensamientos al finalizar su carrera, pero sí es muy hincha de Millonarios. Por ahora no…”, contó en el programa.

Jhon Mario Ramírez nació en la ciudad de Bogotá el 3 de diciembre de 1971 y empezó su carrera profesional en Millonarios, en donde estuvo desde las divisiones inferiores.

El mediocampista creativo debutó en el elenco Embajador en el año de 1992, en donde se convirtió en un ídolo por sus grandes presentaciones en la Liga colombiana y Copa Libertadores. Ramírez también defendió los colores de los equipos del Deportivo Cali, Independiente Medellín, Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, Deportes Quindío, Santa Fe, Boyacá Chicó, Bogotá FC y Pereira.

Seguir leyendo: