Jorge Cárdenas demuestra que todavía trae ‘loquita’ a Ana Lucía Domínguez tras 15 años de matrimonio

Foto tomada de Instagram @AnaLuciaDo

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas conforman una de las parejas más reconocidas de la esfera pública colombiana, no solo por los papeles que ambos han interpretado en la ‘pantalla chica’, sino por el activismo político que él ha desarrollado a través de sus redes sociales y que, por supuesto, le ha generado un innumerables críticas y aplausos entre quienes no comparten -o sí- sus posturas.

Sin embargo, lejos de cualquier tipo de polémica, la afamada pareja estuvo compartiendo de un momento íntimo sobre el cual dejaron ver varias fotografías y videos en los que, según sus seguidores, se demuestra que Domínguez ‘chorrea la baba’ por Cárdenas, tal y como cuando se casaron en 2008.

Todo sucedió este sábado, 26 de junio, cuando ambos regresaron a Colombia y, en Bogotá, hicieron una parada en ‘Cantina la 15′, un popular establecimiento que tiene sus locales en Bogotá y Cali, donde disfrutaron de la música ranchera, una noche de copas y deliciosa comida.

“Yo quiero una que me mire como Ana a Jorge”, “¿qué tal esas miradas de Ana Lucía?, la traen loquita”, “un gesto vale más que mil palabras” y “son una pareja espectacular y se nota que el amor perdura todavía”; fueron algunos de los comentarios con los que reaccionaron los curiosos.

Y es que aunque Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas son bastante activos en redes sociales y suelen publicar fotografías juntos, no son tantas las imágenes como las de este sábado en las que se les ve bastante enamorados.

Además, ambos protagonizaron la portada de la edición de julio en la revista Carrusel, para la cual comentaron que, después casi 15 años, la promesa de amor que hicieron en el altar continúa intacta.

“No es propiamente un TBT porque es la portada de hoy en Revista Carrusel, pero es como si lo fuera porque habla de una promesa que ya va a cumplir 14 años. Te amo mi Ana Lucía y te amaré por siempre”, comentó Cárdenas desde su cuenta de Instagram, en la que compartió la imagen.

Ana Lucía Domínguez no estará en Pasión de Gavilanes 2

En octubre del 2003 la historia de lo hermanos Reyes cautivó a los colombianos. Pasión de Gavilanes, la novela que relató la venganza de Juan, Franco y Oscar, se convirtió en una de las más vistas en el país y ganó gran popularidad internacionalmente. Durante este año, los seguidores de la historia se llevaron una gran sorpresa cuando se informó que la novela contaría con una segunda parte, sin embargo, algunos actores de la versión original han asegurado que no harán parte de la nueva entrega. Esta vez, Ana Lucía Domínguez, quien le dio vida a Libia, la hermana de los Reyes, aseguró que no estará en la grabación.

En una dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, un seguidor le preguntó a la actriz si continuaría encarnando a Libia Reyes en Pasión de Gavilanes 2, a lo que ella contestó que no, y que la razón tiene que ver con la realización de otros proyectos. “No, estoy grabando otra serie para Netflix (...) pronto les contaré de qué se trata”, comentó la bogotana.

Cabe mencionar entonces que Ana Lucía ya ha participado en producciones de ese portal de contenidos audiovisuales, fue hasta hace poco que participó en la comentada serie ‘¿Quién mató a Sara?’, protagonizada por Manolo Cardona; y en la serie ‘Nicky Jam: el ganador’.

Pero no es la única que ha dado la espalda al proyecto. Durante las últimas semanas, y con la llegada de la noticia que tiene a los fanáticos de la novela emocionados, se supo que Michel Brown, quien interpretó a Franco Reyes, no hará parte de la segunda temporada. Lorena Meritano, quien le dio vida a la villana de la historia, Dinora Rosales, aseguró que no había recibido ningún llamado, hasta el momento, para participar en las grabaciones.