Jorge Enrique Abello y el problema de salud que desarrolló por su papel en ‘Betty, la fea’

El famoso actor Jorge Enrique Abello es uno de los más queridos y recordados de la televisión colombiana, no solo por su carisma y talento en las artes escénicas, sino también por encarnar al amado y odiado ‘Armando Mendoza’ en la novela de RCN, ‘Yo soy Betty, la fea’. Sin embargo, su paso por la producción le dejó un percance de salud que pocos sabían.

Se podría decir que ese drama comedia catapultó a Jorge Enrique a la fama, pues desde ahí continuó encarnando múltiples personajes en el cine, la televisión y cientos de obras de teatro.

Además, aunque la telenovela se estrenó en 1999 y desde su paso por las pantallas de los colombianos ha sido un rotundo éxito, actualmente se siguen conociendo detalles inéditos del reparto como peleas entre ellos, bloopers, y en este caso, las afecciones de salud que desencadenó en uno de sus príncipales ‘caras visibles’: Jorge Enrique Abello.

Pues bien, hace tan solo unos días, el reconocido actor sostuvo una entrevista con Nex Panamá donde no solo habló de su paso por las artes escénicas, sino que también se refirió a su protagónico en ‘Yo soy Betty, la fea’.

En una de las respuestas, el intérprete reveló que tras jornadas extenuantes de grabación y al momento de querer adquirir su propia vivienda, se enteró que padecía un problema cardiovascular, relacionado, aparentemente, con el estrés que le produjo la grabación de la famosa novela de RCN Televisión.

“Después del primer año de ‘Betty, la fea’, yo estaba comprando una casa, para que se den cuenta de qué tamaño era el reto y lo que hacíamos, y me pidieron los papeles del seguro pero no me los aceptaron. Primero tienes que ir a que un cardiólogo te vea. Me llevaron a un cardiólogo en una clínica y me hicieron un electrocardiograma”, relató Abello al portal internacional.