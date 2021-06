Critican a Luisa Fernanda W por broma que le hizo a Pipe Bueno

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno. Foto: Instagram @luisafernandaw

Una broma a Pipe Bueno, que para algunos internautas fue pesada, es la razón por la que Luisa Fernanda W está recibiendo críticas en las últimas horas. La influenciadora interrumpió el sueño de su pareja y padre de su hijo Máximo de la peor forma y algunos internautas señalan que fue “muy pasada”; sin embargo, otros la consideraron divertida.

Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras colombianas que más revuelo provoca en el mundo de las redes sociales, especialmente, cuando aparece en ellas con su hijo Máximo Giraldo o con su pareja Pipe Bueno, quien estando con ella se ha visto más involucrado en las redes sociales con retos y preguntas, más allá de su carrera musical.

La famosa paisa publicó recientemente unas historias en las que se le ve mojando un pedazo de lo que parece ser papel higiénico, luego de esto la mujer lo lleva en la mano hasta el cuarto, donde está el cantante de música popular. Pipe Bueno está acostado en la cama y parece que profundamente dormido, pero esto no impide que Luisa Fernanda le arroje con fuerza el papel mojado en la cara.

El cantante se despierta inmediatamente y le arroja el papel a ella, ella hace lo mismo y se ve que finalmente Pipe Bueno se sienta en la cama para arrojarle de nuevo el papel; sin embargo, Luisa Fernanda abandona rápidamente la habitación en medio de risas.

La broma parece que tuvo lugar en una habitación de hotel en Bogotá, puesto que la pareja está en la capital por estos días y en el piso del cuarto se alcanzan a ver las maletas.

Broma de Luisa Fernanda W a Pipe Bueno

Las historias fueron compartidas por algunas cuentas de Instagram encargadas de comentar la vida que los famosos suben en sus redes sociales. “¿Tu pareja se molestaría si le hicieras esta broma?”, cuestionaron desde la cuenta de entretenimiento y los internautas reaccionaron.

En los comentarios de la publicación se ve un debate entre quienes lo consideran gracioso y quienes creen que “el sueño es sagrado”. En primera medida, hay alguno usuarios de la red social que no encuentran gracioso que la paisa haya despertado de esa manera a su pareja, algunos la llamaron “irrespetuosa” e “inmadura”, mientras algunos respondiendo la pregunta planteada en la publicación señalaban que era obvio que Pipe Bueno se había enojado.

Otros revivieron una vieja polémica en la que se culpó a Luisa Fernanda del supuesto mal aspecto que tenía el cantante, “con razón lo tiene seco, no lo deja dormir”, señaló alguien en los comentarios. Por otro lado, están los seguidores de la pareja que reaccionó con risas ante las historias y señaló a los otros internautas de ser unos “amargados”, algunos incluso está pidiéndole a Pipe Bueno que le haga una broma a su pareja.

Recientemente, la paisa también sorprendió a sus casi 16 de millones de seguidores con un pelo largo (como en los viejos tiempos) y un rubio más marcado. De acuerdo con sus publicaciones en las historias de Instagram, la encargada de darle el nuevo look fue ‘La reina de las extensiones’, una reconocida estilista que atiende a la estrella digital desde hace varios años.

“Amigos, la reina me dice, vamos poco a poco, paso a paso con el pelo rubio. Me ha costado mucho hacerle caso porque si por mi fuera yo ya estaría más que oxigenada... ¡Necesito estar muy rubia ya!”, contó la influenciadora a sus seguidores ,quienes no dudaron en “echarle flores” a Luisa Fernanda.

“Me encanta este es tu look”, “Me recuerdan a muchas cosas bonitas ese look”, “Amo verte con cabello largo, me encanta el color de tu cabello”, fueron algunos de los halagos de los cibernautas.

