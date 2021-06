Shakira le recordó a la mamá de Piqué que por su consejo estético cometió “el peor error” de su vida

Foto: Instagram @shakira

Como ya es costumbre en Vogue entrevistar a celebridades y hacerlas ver sus looks a lo largo y ancho de los años, mientras expresan lo que piensan de sus cambios de estilo, esta vez el turno le llegó a Shakira, quien jocosamente habló del corte de cabello que menos le gusta y el cual fue aconsejado por su suegra, la madre de Gerard Piqué. Aunque en su momento aparentemente a ambas mujeres les pareció buena idea.

“Uy qué mal. Eso sí que fue un mal corte de pelo. Esto es consejo de mi suegra que me dijo: Ay por qué no te cortas el pelo, lo tienes muy maltratado. Y yo: ajá, el peor error de mi vida. Suegra, no te vuelvo a seguir consejos estéticos”, expresó Shakira en primer lugar al citado medio.

Luego alabó el vestido que lució en la imagen que se le había mostrado. “Este vestido es de Alaïa, lo re cuerdo con mucho cariño porque era un gran amigo, y siempre me sacaba de apuros (…) y además siempre su estilo ha sido muy acorde con la figura femenina, con la mujer de poca altura, me iba muy bien. Lástima el corte de pelo, suegra”.

Posteriormente, mostró mayor afinidad por los looks en los que se veía con poco maquillaje a los que consideraba tenía en demasía.

¿Qué ha hecho Shakira últimamente?

En el año 2017 sacó al mercado su último álbum hasta el momento, ‘El Dorado’. Un año después, la cantante salió por varios países con su gira ‘El Dorado World Tour’.

Ahora, durante los últimos años fue, junto a Jennifer López, el show musical principal del Super Bowl 2020.

Y, entre sus colaboraciones musicales más recientes está la que hizo junto con Black Eyed Peas – grupo oriundo de Estados Unidos- en el tema ‘Girl like me’, disponible desde diciembre de 2020.

Ahora se está a la espera de que Shakira complazca a sus seguidores con un nuevo trabajo musical, que seguramente será elogiado tanto por la crítica como por el público. De hecho, la barranquillera viene trabajando en un nuevo álbum del que se espera lance muy pronto sus primeros sencillos.

La artista ha sido muy intrépida al momento de experimentar con géneros musicales pasando por el pop, sonidos más roqueros y hasta el reguetón, con este último género ha cantado junto a Maluma y Anuel AA. Y, seguramente su nuevo álbum contará con algunas colaboraciones que generarán sorpresas, sin embargo, lo único que se puede hacer ahora es esperar a que Shakira revele más detalles de la producción.

