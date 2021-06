Altos niveles de violencia en Colombia: CIDH se pronuncia por los asesinatos de Santiago Ochoa y Kevin García

Representatives of the Inter-American Commission on Human Rights (CIDH) and Antonia Urrejola (3rd L), president of CIDH, address the media, in Bogota, Colombia June 7, 2021. REUTERS/Nathalia Angarita NO RESALES. NO ARCHIVES

Este jueves 24 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció ante el aberrante caso de Santiago Ochoa, quien fue decapitado, el asesinato de Kevin García, de 16 años, en La Virginia, Risaralda y por los cuerpos que fueron hallados en bolsas en Antioquia el pasado 18 de junio.

“CIDH expresa preocupación por los altos niveles de la violencia en el país, en particular por el hallazgo de los cuerpos descuartizados de Santiago Ochoa de 23 años, en Tuluá, Valle del Cauca, y de Kevin García de 16 años, el #20jun en La Virginia, Risaralda”, escribió la organización internacional.

La CIDH también habla de otras dos personas asesinadas en Bello el pasado 20 de junio y de que en el río Tuluá se encontró el cuerpo de Hernán Ramírez, de 25 años, el pasado 21 de junio. “La CIDH exhorta al Estado de Colombia a investigar estos hechos deplorables, con debida diligencia y sancionar a los autores; asimismo, a desarrollar políticas públicas que mitiguen las causas estructurales de la violencia en el país”, concluyó.

Sobre el caso de Santiago Ochoa de 22 años, la familia afirmó que el joven salió en bicicleta al mediodía del sábado hacia su trabajo pero no llegó. Su tía Marta aclaró que no era manifestante y lo describió como un joven juicioso. El mandatario, John Jairo Gómez Aguirre, dijo que “es muy prematuro lanzar conjeturas tan grandes como las que he visto en redes sociales diciendo que fue producto de pertenecer a lo que llaman primera línea”.

Aguirre sostuvo que el joven no estaba reportado como desaparecido ante las autoridades competentes. También afirmó que en el corregimiento de Aguaclara se han cometido varios homicidios relacionados con el microtráfico, por lo que no descarta que se pueda tratar de un caso de estos y concluyó diciendo que apenas conociera el motivo de la muerte, lo daría a conocer, por lo que rechazó las afirmaciones prematuras.

La Policía y el Esmad, que fueron señalados en redes sociales de haberse encontrado con Santiago momentos antes de su muerte, rechazaron las afirmaciones y dijeron que ellos no adelantan operativos desde hace varias semanas en el municipio.

“Es importante aclarar que una vez retornado el orden público en Tuluá, desde hace aproximadamente un mes, no existe ningún procedimiento por parte de uniformados del Esmad en este municipio y rechazamos contundentemente los señalamientos irresponsables en redes sociales vinculando a nuestros uniformados con estos lamentables hechos”, sostuvo el coronel Jorge Urquijo, comandante de este institución en Tuluá.

Mientras que en el caso de Kevin García, quien murió tras recibir tres heridas en su tórax con arma blanca y posteriormente, desmembrado para facilitar su traslado al río Cauca, fue abandonado metros antes cuando se rompió la bolsa en la que lo trasladaban.

Jaime Gutiérrez, presidente de la Federación de Acción Comunal en Risaralda, denunció que esto estaría relacionado con la existencia de casas de pique en ese municipio risaraldense, según Caracol Radio.

Cabe resaltar que, la CIDH recién visitó a Colombia por las denuncias de violencia policial en el marco del paro nacional. La organización visitó varias zonas del país y se reunión con diferentes organizaciones sociales pero también entidades públicas. Se espera que en las próximas semanas emitan un informe sobre lo que hallaron en su visita.

SEGUIR LEYENDO: