“No tenemos el equipo para disputar la general, sabemos hasta dónde podemos llegar”: Sergio Luis Henao

Restan solo dos días para el arranque de la competición ciclística más importante del mundo, el Tour de Francia 2021. En esta nueva edición de la carrera, Colombia tendrá seis exponentes del deporte sobre ruedas representando al país hasta el 18 de julio.

En ese sentido, la preparación de los corredores colombianos ha estado rodeada de carreras de pretemporada y adaptación física para llegar en forma a competir con las figuras Tadej Pogačar, Primož Roglič, Geraint Thomas, Richard Carapaz, Richie Porte, Julian Alaphilippe y Enric Mas.

En diálogo con la prensa colombiana y ante los micrófonos de Noticias Caracol e ESPN Bike, el ciclista antioqueño Sergio Luis Henao contó sus impresiones previo al comienzo del tour y las sensaciones, siendo realista, de lo que espera de su participación, tras haberse cambiado del equipo emiratí UAE Team Emirates, al sudafricano Qhubeka NextHash.

Sergio Luis estará a las órdenes de dos pedalistas, Simon Clarke y Michael Gogl. Los otros ciclistas que acompañarán al antioqueño son Sean Bennett, Victor Campenaerts, Nicholas Dlamini y Max Walscheid. Esto expresó el escalador sobre el arranque de la carrera europea, teniendo en cuenta que no contará con su figura, el italiano Fabio Aru:

Me siento bien, hemos entrenado un mes en la altura en Colombia. Estoy con un nuevo equipo, este es otro tour y me siento con ilusión, con ganas y agradecido. Yo creo que es claro, no tenemos en el equipo un gran líder para disputar la general, sabemos hasta dónde podemos llegar. Básicamente nos vamos a enfocar en ganar etapas, en luchar por cada una de ellas, estar en las fugas y luego hacer lo principal en el equipo