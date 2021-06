Ministro del Interior pide la captura de alias ‘Gabino’, así haya renunciado a la comandancia del ELN

Durante su intervención en el Congreso de la República, Daniel Palacios, ministro del Interior, dio a conocer su opinión acerca de la paz con el ELN. Foto: Colprensa

Nicolás Rodríguez, alias ‘Gabino’, jefe máximo de la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional) anunció la renuncia a la comandancia a través de una comunicación hecha pública este jueves. Además, se divulgaron los cambios en la estructura de dicha organización criminal.

Sobre esta renuncian, el ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, aseguró que aunque la guerrilla cambie a sus líderes, las órdenes de captura siguen vigentes y que a los criminales hay que capturarlos. “Que los criminales se retiren no quiere decir que las órdenes de captura cesen. En donde esté ese criminal hay que capturarlo”, dijo el ministro.

Palacios además dijo que salir de la guerrilla no elimina la responsabilidad en los crímenes. ‘Gabino’ tiene 25 órdenes de captura y cinco circulares rojas de la Interpol. Según registró El Tiempo, por los delitos de secuestro, homicidio, lesiones personales, desaparición forzada, rebelión, terrorismo y reclutamiento ilícito. Además, fue llamado a juicio por el atentado con carro bomba a la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, ocurrido en enero de 2019 en Bogotá, que dejó 22 muertos.

‘Gabino’, de 71 años, dirigió con mano de hierro dicha organización, inspirada en sus inicios en las ideas del ‘Che’ Guevara.

El comunicado revelado este jueves indicó el cambio de cúpula de dicha organización, cuyos dirigentes se encuentran repartidos entre Cuba y las montañas de Colombia. Estos serán los nuevos cabecillas del ELN tras la renuncia de ‘Gabino’: el nuevo máximo comandante del ELN es Eliécer Erlinto Chamorro, alias “Antonio García”, quien antes era el segundo al mando de la guerrilla, de la cual forma parte desde 1975. El segundo comandante será Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’, y el tercero alias ‘Pablo Marín’.

Los tres comandantes son buscados por Interpol por los delitos de secuestro, homicidio y terrorismo y están entre los criminales más buscados en Colombia con una recompensa de hasta 4.000 millones de pesos (aproximadamente un millón de dólares).

“La situación de salud de Nicolás Rodríguez lleva tres años, de manera que no es un hecho novedoso. Lo que está haciendo es facilitando un proceso de transición fluido dentro del ELN reconociendo que estando en Cuba no puede dirigir como quisiera al ELN que está en Colombia”, dijo a The Associated Press Víctor de Currea-Lugo, profesor universitario de análisis de conflictos. “Se retira un símbolo de la dirección, pero se mantiene la estructura que se había aprobado”, agregó.

El ELN fue fundado a inicios de la década de 1960, inspirado en la revolución cubana y la Teología de la Liberación. El cura Camilo Torres perteneció a sus filas y fue abatido en 1966.

El gobierno del presidente Iván Duque se levantó de la mesa de negociación con el ELN en enero de 2019, después de que la guerrilla atentara contra la escuela de Policía.

Desde ese entonces, Colombia ha solicitado a Cuba la extradición de los máximos jefes del ELN. Cuba se ha negado alegando el cumplimiento de un protocolo firmado entre el Estado colombiano y los países garantes de una negociación de paz con el ELN, que contemplaba que en caso de rompimiento la comandancia tendría unos días para volver a sus campamentos.

