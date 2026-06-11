Colombia

Empresario costarricense murió en Bogotá tras ser reportado como desaparecido: esta sería la causa de su deceso, según la Fiscalía

El organismo informó que el cadáver de Alejandro Calderón Hernández fue encontrado el 30 de mayo en un hostal del barrio La Favorita, en el centro de la capital

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Los primeros análisis de la Fiscalía indican que la causa de muerte del empresario costarricense habría sido una falla cardiaca - crédito: Teletica
Los primeros análisis de la Fiscalía indican que la causa de muerte del empresario costarricense habría sido una falla cardiaca - crédito: Teletica

La Fiscalía General de la Nación confirmó el hallazgo del cuerpo de Alejandro Calderón Hernández, un empresario costarricense que había sido reportado como desaparecido en Bogotá.

El hecho puso fin a varios días de incertidumbre para sus allegados, quienes habían iniciado una intensa búsqueda tras perder contacto con él el viernes 29 de mayo de 2026.

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De acuerdo con la información oficial, el cuerpo fue encontrado el sábado 30 de mayo en un hostal del barrio La Favorita, en el centro de la ciudad. Calderón, de 42 años, había viajado a la capital colombiana para adquirir mercancía destinada a su tienda virtual en Costa Rica, según relataron sus familiares en un medio local.

El empresario se hospedaba en el Hotel Artístico y su último contacto con la familia ocurrió a las 7:40 p. m. del 29 de mayo, cuando conversó por última vez con su pareja sentimental.

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El cadáver de Alejandro Calderón Hernández fue encontrado el 30 de mayo en un hostal del barrio La Favorita, en el centro de Bogotá - crédito Cortesía
El cadáver de Alejandro Calderón Hernández fue encontrado el 30 de mayo en un hostal del barrio La Favorita, en el centro de Bogotá - crédito Cortesía

El cuerpo fue trasladado al Instituto Colombiano de Medicina Legal, donde se estableció su identidad mediante cotejo de huellas dactilares. Esta confirmación se logró gracias a la información remitida desde Costa Rica.

Según la Fiscalía, los análisis iniciales apuntan a que la muerte habría sido causada por una falla cardiaca. No obstante, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá asumió la investigación para descartar otras hipótesis.

Un fiscal especializado de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá asumió la conducción de la indagación para determinar si existieron circunstancias adicionales que contribuyeran al deceso del empresario.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses fue el encargado de practicar los estudios necesarios para establecer la identidad de los restos y la causa de muerte. Los resultados, según lo informado, no evidenciaron lesiones externas atribuibles a violencia.

La Fiscalía confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del empresario costarricense Alejandro Calderón Hernández, quien estaba desaparecido en Bogotá - crédito Policía Nacional
La Fiscalía confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del empresario costarricense Alejandro Calderón Hernández, quien estaba desaparecido en Bogotá - crédito Policía Nacional

Familia y la primera hipótesis de su muerte

Actualmente, la familia de Calderón se trasladará nuevamente a Bogotá para culminar los trámites legales y proceder con el reconocimiento oficial del cuerpo. El proceso ha contado con la colaboración y el acompañamiento de autoridades consulares desde el inicio del caso.

La noticia de la identificación fue confirmada por los allegados a través de un comunicado difundido en redes sociales. “Con profundo dolor y el corazón destrozado confirmamos que el cuerpo encontrado en Bogotá, Colombia, corresponde a Alejandro Calderón Hernández, conocido por todos como Nano”, expresó la familia en el mensaje dirigido a la comunidad.

Durante los días de búsqueda, familiares viajaron a la capital para colaborar directamente con las autoridades locales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica resaltó el apoyo consular brindado desde el primer momento y comunicó que las autoridades colombianas confirmaron la identidad del cuerpo.

El canciller costarricense, Manuel Tobar, contactó personalmente a la familia para manifestar solidaridad y transmitir el acompañamiento del Gobierno. La Cancillería reiteró su compromiso con los parientes y agradeció la colaboración de quienes contribuyeron a la localización de Calderón.

La desaparición se conoció después de que Alejandro Calderón Hernández dejara de comunicarse con su familia durante su viaje a Colombia para comprar mercancía para su tienda virtual - crédito OIJ
La desaparición se conoció después de que Alejandro Calderón Hernández dejara de comunicarse con su familia durante su viaje a Colombia para comprar mercancía para su tienda virtual - crédito OIJ

Los allegados expresaron gratitud por las muestras de solidaridad y las oraciones recibidas durante la búsqueda. También destacaron el apoyo de amigos, vecinos y personas que difundieron el caso a través de diferentes medios.

En declaraciones previas, la esposa de Calderón, Helen, relató que los viajes a Colombia eran habituales por razones del negocio familiar. Según explicó, en su última conversación, Calderón mencionó que saldría a cenar a una pizzería cercana al hotel. Después de ese mensaje, la familia perdió todo contacto con él.

A la espera de los resultados finales de la investigación, las autoridades colombianas analizan si existió algún factor externo que incidiera en el fallecimiento. Por el momento, la causa principal se mantiene en torno a la afección cardíaca identificada en el dictamen preliminar, sin que se hayan revelado nuevos elementos sobre el caso.

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