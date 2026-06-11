Colombia

Colombia se consolida como potencia de las motos: ya está entre los 10 mercados más grandes del mundo

La alta demanda por movilidad económica, el crecimiento de la producción nacional y el uso de la motocicleta como herramienta de trabajo impulsan un sector que proyecta vender 1,36 millones de unidades en 2026 y seguir ganando terreno en los hogares colombianos

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Durante el periodo de gracia de 12 meses, se permitirá la venta de motos fabricadas antes de la entrada en vigor del reglamento, bajo ciertas condiciones - crédito Colprensa
Colombia se ubicó entre los 10 países con más ventas de motocicletas en el mundo tras comercializar 1,1 millones de unidades durante 2025, según un estudio de Bancolombia - crédito Colprensa

Colombia está viviendo un momento bastante particular con el mercado de las motocicletas. Ya no se trata solo de un medio de transporte común, sino de una herramienta clave para trabajar, moverse rápido y resolver el día a día en medio del tráfico de las ciudades.

Según un estudio del Grupo de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, en 2025 se vendieron alrededor de 1,1 millones de motocicletas en el país, una cifra histórica que confirma el peso de este sector.

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Y lo que viene apunta aún más alto: para 2026 se proyectan 1,36 millones de unidades, lo que representaría un crecimiento cercano al 21%.

Crecimiento del mercado de motos en Colombia 2026

El aumento no es casualidad. La moto se ha convertido en una solución real de movilidad, especialmente en ciudades donde el transporte público puede ser costoso, lento o complicado.

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También es clave en el trabajo diario de miles de personas que dependen de ella para domicilios, mensajería o plataformas de entrega.

El estudio muestra además que Colombia ya es uno de los países con mayor penetración de motos en el mundo, con más de 21.000 por cada millón de habitantes.

El mercado colombiano de motocicletas sigue en auge: más del 60% del parque automotor son motos, con modelos para todos los presupuestos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Las motocicletas de entre 101 y 125 centímetros cúbicos concentran el 47% del mercado colombiano, consolidándose como la opción preferida para la movilidad diaria - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aproximadamente el 32% de los hogares ya tiene al menos una motocicleta, lo que refleja que ya no es un lujo, sino una necesidad en muchos casos.

Marcas de motos más vendidas en Colombia

El mercado está bastante concentrado en algunas marcas que ya son familiares en la calle.

Bajaj lidera con cerca del 17% de participación, seguida por Suzuki con 15%. Muy cerca aparecen Honda y AKT con alrededor del 14% cada una.

Son marcas que se ven en todo lado: en semáforos, parqueaderos, barrios residenciales y también en rutas de trabajo. Su presencia refleja la fuerte competencia y la variedad de opciones disponibles para distintos presupuestos.

Producción de motocicletas en Colombia y fabricación local

Uno de los datos más importantes del sector es que más del 90% de las motocicletas que circulan en el país se producen o ensamblan localmente.

Esto ha permitido fortalecer la industria nacional, generar empleo y consolidar una cadena productiva más robusta.

Bajaj lidera la participación de mercado en Colombia con el 17% de las ventas, seguida por Suzuki, Honda y AKT, de acuerdo con el informe de Bancolombia - crédito Reuters
Bajaj lidera la participación de mercado en Colombia con el 17% de las ventas, seguida por Suzuki, Honda y AKT, de acuerdo con el informe de Bancolombia - crédito Reuters

De hecho, el sector de motos viene creciendo mucho más rápido que la industria manufacturera en general, con expansiones superiores al 30% en algunos periodos recientes. Esto lo convierte en uno de los motores más dinámicos de la economía colombiana.

Tipos de motos más populares en Colombia

En la práctica, la mayoría de las ventas se concentra en motos de bajo y medio cilindraje. Las más vendidas son las de 101 a 125 cc, que representan casi la mitad del mercado. Son económicas, fáciles de mantener y perfectas para el uso urbano diario.

También está creciendo el segmento de 126 a 150 cc, que ofrece un equilibrio entre potencia y consumo.

En cambio, las motos de mayor cilindraje han perdido algo de participación, en parte por los costos adicionales de mantenimiento y seguros.

Tendencias del mercado de motos en Colombia 2026

El comportamiento del mercado también está influenciado por el poder adquisitivo de los hogares. Cuando el ingreso mejora, más personas pueden comprar motocicleta, especialmente en sectores donde la moto representa una solución económica frente al transporte tradicional.

En marcas con mayor dinamismo reciente destacan Honda y Hero, además del crecimiento de Bera y Vento. Otras como Yamaha y Kymco han tenido resultados más variables.

Vista frontal de numerosos motociclistas con casco avanzando en una calle congestionada. Otros vehículos y edificios urbanos son visibles al fondo bajo un cielo nublado.
La industria nacional de motocicletas mantiene un fuerte crecimiento y actualmente produce o ensambla más del 90% de las motos que circulan en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Riesgos del mercado de motocicletas en Colombia

Aunque el panorama es positivo, también hay factores que pueden afectar el crecimiento del sector. Las tasas de interés, la variación del dólar y posibles cambios regulatorios pueden influir en las decisiones de compra.

Uno de los puntos a vigilar es la implementación de nuevas normas sobre llantas y frenos en 2026. Aunque la industria ya se está preparando, estos cambios pueden generar ajustes en costos y producción.

El mercado de motocicletas en Colombia no solo está creciendo, sino que se está consolidando como parte esencial de la movilidad del país. Con más ventas, producción local fuerte y una alta adopción en hogares, todo indica que las motos seguirán siendo protagonistas en la vida cotidiana de millones de colombianos.

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