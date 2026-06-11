Colombia

Abelardo de la Espriella envió duro mensaje al presidente Petro en medio de la recta final de las elecciones: “Te vamos a derrotar y castigar”

El candidato presidencial dijo que entregó al Departamento de Estado de los Estados Unidos un listado con nombres de dirigentes políticos vinculados a una posible red de compra de votos

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Abelardo de la Espriella aseguró que el presidente Gustavo Petro debe responder por presuntas interceptaciones ilegales en su contra- crédito Infobae Colombia/Colprensa/Catalina Olaya
Abelardo de la Espriella aseguró que el presidente Gustavo Petro debe responder por sus acciones gubernamentales - crédito Infobae Colombia/Colprensa/Catalina Olaya

El aspirante a la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella, afirmó que el presidente Gustavo Petro “saldrá derrotado” el 21 de junio, durante un acto de campaña el 10 de junio de 2026 en Montería, Córdoba, a pocos días de la segunda vuelta presidencial.

En la Plaza Cultural María Varilla, ante miles de asistentes, el líder del movimiento Defensores de la Patria lanzó un mensaje directo al mandatario: “Este mensaje va para ti, Petro, que viniste a maltratar a nuestras mujeres y a nuestros empresarios: te vamos a enfrentar, te vamos a derrotar y te vamos a castigar”.

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De la Espriella también advirtió que, junto con el Gobierno de los Estados Unidos, vigilará la segunda vuelta para “sancionar a todos los compradores de votos”. “Les pido que me ayuden a vigilar, no permitan que nadie les compre su libertad”, dijo, señalando que quienes compran votos “están atentando contra la democracia”.

El candidato presidencial sostuvo que Petro ha perjudicado al país con sus políticas y actitudes - crédito suministrado a infobae

Según el candidato, entregó al Departamento de Estado de los Estados Unidos un listado con nombres de dirigentes políticos que estarían vinculados a una posible red de compra de votos. También solicitó que se evalúe retirarles las visas e incluirlos en la Lista Clinton.

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Y agregó: “Que lo escuchen quienes creen que pueden manipular la democracia y la libertad popular; la democracia se va a defender, la institucionalidad se va a defender y la voluntad del pueblo colombiano se va a respetar, y ahí está el tigre vigilante con el Gobierno amigo de los Estados Unidos para sancionar a todos los compradores de votos que desangran la democracia”.

En el mismo evento, De la Espriella cuestionó la decisión de un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, que calificó como “abiertamente ilegal” y prohíbe el uso de algunas expresiones y denominaciones empleadas por su campaña.

El abogado pidió a sus seguidores difundir sus mensajes y símbolos en redes sociales, y cerró con críticas al actual presidente: “El departamento de Córdoba debe tener un presidente de verdad y no un presidente chimbo como el que tenemos hoy, ese es el cordobés de Temu, yo soy el cordobés de Amazon”.

Nacionalidad estadounidense de Abelardo de la Espriella le impediría ejercer la Presidencia de Colombia

Los firmantes aseguran que la incompatibilidad no surge de la doble nacionalidad en sí misma, sino de los compromisos jurídicos y políticos adquiridos mediante el juramento de naturalización en Estados Unidos - crédito Visuales IA
Los firmantes aseguran que la incompatibilidad no surge de la doble nacionalidad en sí misma, sino de los compromisos jurídicos y políticos adquiridos mediante el juramento de naturalización en Estados Unidos - crédito Visuales IA

Un grupo de exmagistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), junto con otros juristas, sostuvo en un comunicado que el abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella podría enfrentar una incompatibilidad jurídica para llegar a la Presidencia de Colombia si conserva la ciudadanía de Estados Unidos obtenida por naturalización, porque el juramento exigido en ese proceso, según el documento, entra en conflicto con las obligaciones del jefe de Estado colombiano.

La advertencia no se extiende a su nacionalidad italiana. En el comunicado, los firmantes distinguen entre ambas ciudadanías y afirman que la italiana, incluso cuando se adquiere por naturalización, no genera incompatibilidades con el ejercicio de cargos públicos en Colombia.

El pronunciamiento abrió un debate sobre las implicaciones jurídicas de la doble nacionalidad de De la Espriella. Los exmagistrados y constitucionalistas explicaron que decidieron intervenir públicamente porque consideran que tienen el deber de advertir sobre las consecuencias éticas, jurídicas y políticas derivadas de la información que el abogado posee nacionalidades italiana y estadounidense.

El documento recuerda que la Constitución Política de 1991 exige para ser presidente ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años. También señala que las inhabilidades para ocupar ese cargo están expresamente previstas en la Carta Política y que la doble nacionalidad, por sí sola, no constituye una prohibición.

A partir de ese punto, los firmantes plantearon que el análisis debe centrarse en la manera de adquisición de la segunda nacionalidad y en los compromisos que ella impone. Conforme a lo que expone el escrito, el caso de la ciudadanía italiana es distinto porque, en situaciones como las de De la Espriella y Gustavo Petro, se obtiene por descendencia.

Ese reconocimiento, señalaron los juristas, no implica compromisos incompatibles con la Presidencia de Colombia. Añadieron que, incluso cuando la ciudadanía italiana se adquiere por naturalización, el juramento correspondiente consiste en prometer fidelidad a la República italiana y observar su Constitución y sus leyes, obligaciones que consideran compatibles con el desempeño de funciones públicas en el país.

La objeción se concentra en el juramento exigido por Estados Unidos para naturalizarse

El juramento exigido para obtener la ciudadanía estadounidense incluye el compromiso de defender la Constitución y los intereses de Estados Unidos - crédito Eric Gay/AP
El juramento exigido para obtener la ciudadanía estadounidense incluye el compromiso de defender la Constitución y los intereses de Estados Unidos - crédito Eric Gay/AP

La principal preocupación del comunicado se dirige a la ciudadanía estadounidense de Abelardo de la Espriella adquirida mediante naturalización. Los firmantes recordaron que ese procedimiento exige un juramento en el que la persona declara que renuncia a toda lealtad y fidelidad hacia cualquier soberanía extranjera.

El texto agrega que quien se naturaliza en Estados Unidos también se compromete a defender la Constitución y las leyes de ese país y acepta la posibilidad de prestar servicio militar o de asumir funciones de importancia nacional cuando la ley así lo exija. Para los juristas, ese conjunto de obligaciones es el núcleo del problema.

Por eso, en el comunicado concluyeron: “Una persona que haya hecho ese juramento para adquirir la nacionalidad estadounidense no puede ser presidente de Colombia, por cuanto existe una incompatibilidad evidente entre las renuncias y obligaciones implicadas en ese juramento y la naturaleza y funciones de la presidencia en Colombia”.

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