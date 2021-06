‘Goga’ revela cómo son las transmisiones del Tour de Francia, su relación con los colombianos y los favoritos en la edición 2021

Goga es la primera mujer en el mundo en hacer crónica de ciclismo en TV en español. Foto: Gerardo Torres

Uno de los “mandatos” del periodismo es no generalizar, pero resulta inevitable preguntar: ¿Quién no se ha emocionado frente al televisor al escuchar a ‘Goga’ narrar la victoria de un colombiano en el Tour de Francia? Es claro, el espectáculo lo dan los ciclistas y, sin embargo, ver a un ‘escarabajo’ cruzar de primero la línea de meta no sería igual si esa imagen, que termina pasando a la historia, deja de estar acompañada de una voz que irradia y contagia su pasión por este deporte.

La mexicana Georgina Ruiz Sandoval, ‘Goga’, como lo ha hecho de forma ininterrumpida desde 2001, narrará el Tour de Francia —que comenzará este 26 de junio— en el que participarán los colombianos Nairo Quintana, Miguel Ángel López, Rigoberto Urán, Esteban Chaves, Sergio Luis Henao y Sergio Higuita.

Infobae Colombia conversó con ella acerca de cómo se vive el día tras días del tour como periodista, su relación con los pedalistas cafeteros, las transmisiones que más la han conmovido y los favoritos en esta edición de la ronda gala, entre otros asuntos.

Desde 1993, hace 28 años, usted ha venido realizando el cubrimiento del Tour de Francia. ¿Qué sensación le genera cada primer día de la competencia?

Cada primer día uno se siente igualmente emocionado, expectante. Normalmente el ciclismo te deja como en las películas, en suspenso, como que quieres saber el final, pero necesitas pasar por el inicio y por el medio. A nosotros, voy a incluir a mis compañeros de transmisión, nos da mucha alegría saber cómo se va a desarrollar la carrera y pienso que eso es importante, porque con el entusiasmo, la charla y el intercambio de ideas que hacemos, invitamos a la gente a que se quede a contemplar el espectáculo deportivo.

Y las tres semanas que dura la carrera, ¿cómo se viven?

Cuando acaba una transmisión normalmente tenemos que hacer un resumen de media hora, luego yo como, escribo en mi blog [bicigoga.com] e inmediatamente comienzo a trabajar para el otro día. Si uno está en las carreras, lo más fácil es bajar a entrevistar gente, ir a conocer los tramos en vivo, ver cómo van a ser las llegadas. Tienes que preocuparte por saber dónde vas a comer, dónde vas a dormir. Pero ahorita, como el trabajo es remoto, barro sitios en internet, hago consultas, toco las puertas de los competidores. Las dos jornadas de descanso salgo a despejarme. Es una vida cíclica. Se vuelve uno como una paloma alrededor de una lámpara dando vueltas.

Desde 2001, Goga ha narrado el Tour de Francia de manera ininterrumpida. Foto: Gerardo Torres

¿Cómo se tejen las relaciones de confianza con los ciclistas?

Hay que saber tener una línea importante en cuanto a la conexión humana, como con cualquier persona. Nosotros como comunicadores somos un filtro y, queriendo o no, uno termina cuidando a los deportistas, porque a veces ellos por ahí se barren con una cosa, dicen algo raro, se abren demasiado en un momento importante de la carrera; no es que seamos los papás, pero sabemos que hay que tener un poco de consideración. A veces en caliente dicen una palabra equivocada, un concepto agresivo, entonces uno es un filtro para transmitir o traducir más limpio lo que ellos quieren decir.

Si tengo la oportunidad de conocer a la familia, pues, hombre, imagínate: es un honor para nosotros los periodistas estar con la familia, saludarlos, conocerlos.

Tengo mucha suerte, no sé si es porque soy mujer, pero las novias, las esposas, las mamás, tienen una muy buena conexión conmigo. Entonces, ellas a veces me ayudan muchísimo, porque me dicen cosas y yo ya entiendo mejor la situación de los muchachos en los momentos duros; ellas a veces me dan información que ellos prefieren no.

Todas esas cosas influyen, de repente acordarte cómo están las familias, cómo están los hijos, escribirles en las navidades, cosas que haría uno con cualquier persona estimada.

¿Es amiga de los ciclistas colombianos?

Con los dedos de la mano te cuento los que pienso que pueden ser amigos míos y que me han invitado a sus bodas, a sus cumpleaños. Ese es otro nivel de conexión. Pero con la mayoría siento que somos muy cordiales, que tenemos una relación limpia, bonita.

¿Qué tiene el ciclismo que a usted le mueve la fibra más que otro deporte?

El ciclismo tiene definitivamente algo extra porque es el sacrificio más grande que existe alrededor del trabajo en equipo. La televisión quizá nos enseña muchas cosas, pero las imágenes nunca van a hacerle justicia al sacrificio físico que tiene este deporte, sobre todo en carreras de tres semanas. Para mí, el desgate físico y emocional que puede llegar a tener el ciclista me hace admirar más este deporte.

¿Hubo una transmisión que le generó un sentimiento particular?

La narración de 2013 de Nairo en el Tour [quedó segundo, detrás de Chris Froome]. A partir de ahí le gente le hizo más caso a las transmisiones, porque volvíamos a ver esos grandes triunfos. Para mí fue un momento importante, porque me tocó además vivirlo muy por debajo de la piel. Fue muy especial para mí para, aunque para Nairo más que otra cosa.

Una de las transmisiones que más recuerda Goga fue la del Tour de Francia 2013, en el que Nairo Quintana, hoy pedalistas del Arkea Samsic, se ubicó segundo. Foto: Gerardo Torres

¿Qué hace especial al ciclista colombiano?

Creo que la manera en que estamos criados en Latinoamérica es diferente, porque estamos pensando siempre en el ajeno, en “¡Ay, no!, que no lo vaya yo a molestar” o en “perdone la molestia”; en casa nos inculcan ser muy educados, pero a veces eso nos echa para atrás, nos impide ser más agresivos, en el buen sentido. Yo he visto cómo los ciclistas colombianos han evolucionado en ello y eso los hace especiales, creer que son grandes protagonistas sin salirse de su naturaleza. No encuentro que los ciclistas colombianos sean habladores; todo lo que lo hacen, lo hacen a través de los resultados.

¿Ve bien a los ‘escarabajos’ de cara al Tour de Francia?

Miguel Ángel y Rigoberto son los ciclistas que estarían apostando, mínimo, por un top 10. El año pasado Miguel Ángel casi estuvo en el podio; en la primera aparición en un tour, ubicarse en un top 6 y ganar la etapa reina es un buen resultado. Rigo, esta es la carrera en la que más ha participado, donde ha tenido buenos resultados, y como lo estamos viendo de forma, le alcanza para estar en un top 5, pienso. El resto estará abocado a las victorias de etapa, que van a estar muy peleadas, entonces van a tener que sufrir.

Además de Roglic y Pogacar, ¿a quiénes ve cómo favoritos?

De pronto Thomas: está bien, tiene nervios de acero y, si tiene cronos relevantes, que no sería nada raro, es un corredor que tiene para pelear, tiene un equipote . El Ineos tiene que ser muy inteligente de no llevarse a Pogacar en la rueda, porque eso es lo que puede pasar.

