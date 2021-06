Video | Miguel Ángel López y sus palabras sobre el Tour de Francia: “Creo que van a salir bonitas cosas”

Miguel Ángel 'Superman' López en la presentación de su equipo el Movistar Team de cara al Tour de Francia. Foto: Miguel Ángel López

Este 24 de junio, el Movistar Team hizo la presentación oficial de los ocho competidores con los que afrontará el Tour de Francia, que comenzará el próximo sábado. Y Miguel Ángel López, quien asumirá el rol de capo de filas junto con el español Enric Mas para disputar la clasificación general, no ocultó la felicidad que le genera correr por segunda vez la ronda gala.

En sus redes sociales, ‘Superman’ López compartió una selfie en la que se le ve junto a sus compañeros de equipo preparándose para la presentación. Por su parte, el Movistar Team publicó un video en el que se ve a los pedalistas hablar de lo que será el Tour y la condición en la que llegan. El cafetero, como uno de los llamados a protagonizar la carrera, fue de los que más habló en el filme, pero también de quien más hablaron; sus colegas no guardaron elogios para él.

Para el nacido es Pesca (Boyacá) será fundamental no perder tiempo la primera semana de la competencia, pues si bien no es la que más montaña tiene, es en la que más se nota la ansiedad y los nervios de los competidores.

“Ya tengo una bonita experiencia que es estar siempre ahí, con los mejores, y esperamos obviamente pasar los primeros ocho días, que serán de mucha tensión. Para mí y para más de uno será clave esa primera semana. Yo creo que uno salvándose de esos días de tensión, de esos días peligrosos, todo comenzará a ir a su sitio”, opinó el colombiano.

En cuanto a su condición física, López, sexto en la edición del Tour de Francia 2020, manifestó estar bien, aunque prefirió no dar la posición específica a la que le apunta en la competencia. “Estoy seguro que vamos a llegar con una muy buena condición, el Movistar es un equipo sólido y, al pasar de ahí [de la primera semana], no sé dónde me veo, pero creo que van a salir bonitas cosas”.

Palabras de Miguel Ángel López y su equipo de cara al Tour de Francia 2021. Video: Movistar Team

Una de las desventajas del excompetidor del Astana siempre ha sido su rendimiento en las etapas contrarreloj. El año pasado llegó tercero en la clasificación general a la última jornada, pero al finalizar el día, debido a que esta no es la modalidad de su preferencia, perdió tanto tiempo que terminó sexto en el Tour. De ahí su preparación pensando en ello: “La crono siempre va a marcar las diferencias y siempre va a ser las que decidan las carreras”.

Las palabras de sus compañeros

Carlos Verona, uno de los pedalistas del Movistar Team con los que Miguel Ángel López más ha hecho “clic”, como lo comparten en sus redes sociales, se refirió al colombiano “como aire fresco” para la escuadra. También habló de lo que implica que comparta liderato con Enric Mas.

“Le veo como un soplo de aire fresco que le hace falta a este equipo, al final es alguien muy sencillo, muy tranquilo, con muchas ganas de demostrar y hacerlo bien. Entre Enrique y Miguel Ángel se pueden compenetrar muy bien, tienen caracteres muy diferentes y creo que si son capaces de coger cada uno las cosas buenas del otro, podemos tener un equipo realmente fuerte”.

Sobre la clase del boyacense también se refirió el veterano de mil batallas, Imanol Erviti: “Basta mirar su pedaleo para saber que es un tío de los que hay poquitos, que en la montaña es capaz de dar lo mejor. Lo veo bien, ha encajado muy bien y es un corredor que nos va a dar un plus como equipo”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: