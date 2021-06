Se le acabaría el negocio a Aura Cristina Geithner y Luly Bossa, ‘OnlyFans’ prohibiría contenido para adultos

Fotos tomadas de Instagram @lulybossa1 y @crissgeithner

Hace unos pocos meses, Aura Cristina Geithner decidió aventurarse en OnlyFans, una nueva página con contenido para adultos y la verdad es que, tal y como lo ha admitido la actriz, le ha ido muy bien. Desde el momento en que la plataforma se hizo viral entre algunos famosos por cuenta de la pandemia, ayudó a generar algunos ingresos adicionales a cambio de saludos, fotos y videos explícitos.

Pese a haberle apostado a la generación de contenido en esta red social, ha sido mucha la polémica que han levantado las actrices Aura Cristina y Luly Bossa, pues las dos mujeres han confesado que han logrado facturar buenas sumas de dinero.

Sin embargo, un reciente reporte de Bloomberg estableció que los dueños de la plataforma han estado considerando darle un giro al negocio que va en aumento durante el último año y comenzaría por prohibir la publicación de contenidos eróticos. El medio indicó que desea tener un contenido más convencional y así disminuir su reputación de ser un portal pornográfico.

“Aunque OnlyFans tiene sus raíces en el entretenimiento para adultos, el sitio quiere ser un lugar donde una amplia gama de celebridades y atletas puedan conectarse con los fanáticos. También busca atraer a más anunciantes, algunos de los cuales pueden desconfiar de sus vínculos con la pornografía”, mencionó el medio de comunicación en la publicación.

Según indicó The Guardian en una publicación, por cuenta de la pandemia OnlyFans vio un crecimiento mundial frente a otras redes sociales dado el incremento de usuarios. Para noviembre de 2020, el portal web contaba con cerca de 85 millones de perfiles registrados, y en el primer trimestre del 2021 llegó a los 130 millones de usuarios registrados.

Aura Cristina Geithner, al igual que otros conocidos rostros de la farándula nacional como su colega Luly Bossa, las actrices porno Amaranta Hank y Esperanza Gómez, además de las influenciadoras Daniela Legarda y Cintia Cossio, entre otras, tiene su propia cuenta en OnlyFans, plataforma que, como la define El Universal: “Es un portal web a modo de servicio de suscripción de contenido. Es decir, quienes crean productos y los suben a la plataforma, pueden ganar dinero de los usuarios que pagan por ver ese contenido y se suscriben a su perfil”.

El contenido, que es exclusivo, puede variar desde temas eróticos hasta recomendaciones para hacer ejercicio, contenido musical, entre otras cosas. En el caso de Geithner, su contenido está enfocado en la sensualidad. A su vez, también divierte a sus seguidores con videos de doblaje publicados en Instagram.

Recientemente fue entrevistada en la revista People en Español sobre lo que piensa su familia, incluido su hijo Demian dos Santos, de “su faceta en las redes sociales”. Ella expresó: “Me aman y me respetan. Ellos confían en mí, siempre lo han hecho. Saben que cuando tomo una decisión no es a la ligera, ni tampoco al azar, sino porque estoy segura que es lo mejor para mí”.

Por su parte ‘Luly’ aseguró, en entrevista con ‘Diva Rebeca’, que las ganancias sí son buenas y los usuarios han llegado a su plataforma buscando contenido más explícito, por lo que ha recibido muchas quejas ya que aseguran que ‘no muestra nada’.

La intérprete aclaró que en la plataforma no necesariamente se debe subir contenido explícito para adultos, “hay personas que muestran contenido como tutoriales de maquillaje, rutinas de ejercicio, tu puedes tener OnlyFans para una cantidad de cosas”.

“Estoy en OnlyFans y estoy haciendo conferencias, voy por mi tercera conferencia que se llama ‘Conquistando un Sueño’. Esta es una plataforma gringa y no solo sirve para hacer desnudos”. Igualmente, aseguró que su contenido se compone de fotografías y videos muy sensuales y que le pagan por enviar saludos como si fueran negocios dentro de la plataforma.

