Lina Tejeiro y Andy Rivera se convirtieron en una de las parejas más famosas de la farándula colombiana desde hace varios años, incluso, luego de su ruptura amorosa siguen surgiendo cientos de noticias y especulaciones en torno a ellos y su vida privada.

En cada publicación que suelen hacer los artistas en sus redes sociales, los fanáticos toman frases como indirectas del uno para el otro, guardando la esperanza de que exista una pronta reconciliación. Y es que esa teoría ha venido tomado fuerza durante los últimos días luego de que tuvieran una interacción por Instagram.

Sin embargo, este miércoles 23 de junio el cantante aprovechó para interactuar un rato con sus seguidores y habilitó la opción de ‘preguntas y respuestas’ de Instagram, en donde aprovecharon para salir de dudas y preguntarle cómo estaba su corazón.

“¿Quién te tiene despechado?”, escribió un internauta en la casilla. Ante la pregunta, Rivera contestó sin ningún problema por medio de un video.

“No nadie, en lo absoluto, me siento súper bien, es más, la música que viene es más perreito, más discoteca, obviamente me fluye mucho el romance y a veces hablar de desamor, pero yo estoy súper bien”, aclaró el intérprete de ‘Increíble’.

¿Despechado?: Andy Rivera sacó de dudas a sus seguidores

Cabe recordar que este lunes, la actriz subió un video haciendo mímicas de un chistoso diálogo para sacarle una carcajada a sus seguidores como es de costumbre. Tejeiro es muy conocida por su talento en hacer este tipo de videos en la plataforma de TikTok.

El audio original del video hablaba específicamente de que era tóxica, actitud que fue muy habitual durante la relación con el cantante de reguetón.

“Chinga tu madre. Dicen que estás hablando mal de mí, diciendo que la tóxica yo fui, y pa’ que digo que no, si la neta es que pues sí, pero no maches, no se tiene que enterar todo el mundo, no hables de mí, ok. Y si el otro día yo te marqué, fue por accidente no porque me acordé, pero aprovechando en tu casa mi cepillo de dientes yo dejé. ¿Puedo pasar por él? Para ver si en tu casa te pillo y vuelves conmigo…”, dice la canción imitada por Tejeiro.

Para acompañar el gracioso momento, la actriz escribió en el pie de la publicación “chinga tu madre” y una carcajada. Asimismo, el video ya lleva más de 200 mil likes, pero hay uno en particular que dejó a más de un seguidor pensativo: el de Andy Rivera.

Durante los últimos meses no se les ha visto juntos, sin embargo, siempre comparten mensajes amorosos en redes sociales, que insinúan que aún hay mucha tela por cortar en esa relación. De hecho, hace unos meses Andy publicó un mensaje que, al parecer, iba dirigido a alguien muy especial en su vida.

“Con ninguna persona es como contigo”, escribió el cantante paisa y de inmediato los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, pues consideraron que era un mensaje dedicado a Lina.

“Vuelvan y ya, quien quita y esta vez sí sea perfecto como lo necesitan”, “Yo creo que uno solo ama una vez, y ellos ya se encontraron”, “Estás enamorado aun”, “Etiquétame ahí a Lina Tejeiro plis”, escribieron algunos de los usuarios de la red social.

Al parecer, el mensaje publicado llegó hasta la actriz, quien horas después envió un mensaje en esa red, el cual no demoraron en relacionarlo con el de Rivera, pues fue ‘una indirecta muy directa’.

“Así te ves creyendo que todo lo que publica tu ex es para ti y por ti”, escribió en el tuit la también modelo con emojis de cara de payaso, sin embargo, a los minutos decidió eliminarlo.

