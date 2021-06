Nairo Quintana se sinceró y manifestó su meta en el Tour de Francia: “Luchar por las victorias de etapa”

Ciclista colombiano, Nairo Quintana, en tramo del Critérium del Dauphiné.

Nairo Quintana siempre es uno de los pedalistas que más expectativa genera en el Tour de Francia. Es la única gran vuelta del ciclismo mundial que le falta para lograr la ‘triple corona’ y en ella ha quedado segundo dos veces y tercero en otra ocasión. En la edición de este 2021, como suele ocurrir, se esperaba que el nacido en Cómbita fuera protagonista, pero este 23 de junio, con la honestidad que siempre lo ha caracterizado, confesó que no está para disputar la clasificación general.

En una conversación con los medios de comunicación, el líder del Arkea Samsic confesó que no se ha recuperado totalmente de las molestias físicas, producto de una caída en el Tour de Francia 2020 y el accidente del que fue víctima mientras entrenaba en las carreteras de Boyacá, también el año pasado. De hecho, ‘Nairoman’ fue operado de ambas rodillas el pasado 21 de octubre.

Así pues, con el dolor que le genera decirlo, Nairo confesó que no irá en búsqueda del maillot amarillo:

“Ha sido un año muy diferente para mí, con bastantes complicaciones de salud. Me caí el año pasado en el Tour de Francia y sigo arrastrando todavía secuelas de esa caída. No estoy en condiciones de disputar la general en el Tour”.

El colombiano, ganador del Giro de Italia 2014 y de la Vuelta a España 2016, manifestó que le apunta a triunfos en jornadas específicas, a ello se debe la ausencia de Winner Anacona y Dayer Quintana. “Traemos gente para disputar los embalajes, así que mi objetivo es luchar por las victorias de etapa para poder estar siempre adelante y tener una alegría.

Incomodidad, lo que siente Nairo

Nairo Quintana explicó que si bien tiene definidas las etapas en la que buscará darle una victoria a su equipo, no las puede revelar: “hacen parte de una táctica”. Además, advirtió que no será raro verlo a 20 minutos del líder del Tour, ratificando que no peleará el título de la competencia; eso sí, la lucha por la camiseta del líder de la montaña no está descartada.

“Si me ven a 20 minutos deben saber que lo hacemos de aposta porque es parte de la estrategia, intentar ganar las etapas que tenemos marcadas (...). Durante todo el año siempre he dicho que me costaría mucho agarrar la forma, porque después de la cirugía no ha sido fácil. Disputar la montaña no se descarta, eso hace parte de la lucha”.

Lo que más manifestó uno de los ciclistas más grandes de Colombia fue su inconformismo por no estar en condiciones de estar en las primeras posiciones de la clasificación general. “La incomodidad mía es arrancar y no estar para disputar. Es un conjunto de lo que ha ido pasando. No voy a inventar. No estoy acostumbrado a eso y me da tristeza. En la vida tenemos altibajos. Espero terminar este año y hacer una preparación para el 2022″.

La frustración que quizá puede llegar a sentir también la dejó en evidencia cuando se le preguntó por los otros deportistas cafeteros del Arkea Samsic: “El resto de los colombianos no está porque nos vamos a jugar otras cartas. Traemos rodadores para hacer las etapas al embalaje. Me siento diferente, es incómodo, porque estoy acostumbrado a hacer la general y no se sabe lo que va a pasar”.

