Fiesta covid reunió más de mil personas en el Castillo Marroquín

Castillo Marroquín. Foto: (Colprensa - Mauricio Alvarado)

Mientras en el país se reportan más de 600 muertes diarias por covid-19, en el centro de eventos Castillo Marroquín se realizó una fiesta multitudinaria que según las autoridades no respetó ninguna medida de bioseguridad y fue descubierta por las autoridades municipales.

De acuerdo con la Personería de Chía, se trató del evento PartyMix que se realizó el pasado viernes 18 de junio en la Autopista Norte, kilómetro 21 Sector La Caro, donde se ubica el Castillo Marroquín por la salida norte de la ciudad de Bogotá.

“La fiesta que se llevó a cabo la noche del viernes 18 de junio NO reunía las condiciones para dicha actividad, NO cumplía con los protocolos de bioseguridad; NO distanciamiento y algunos de los asistentes sin tapabocas. De igual manera NO contaban con autorización y permisos que deben ser emitidos por la Alcaldía Municipal de Chía”, señaló la Personería por medio de una denuncia pública.

Entre 1.400 y 2.000 personas se calcula que asistieron al evento, muchos de los cuales trataron de huir cuando se realizó el procedimiento policivo para desmantelar la aglomeración en el lugar e imponer las multas a los organizadores.

De acuerdo con el diario El Espectador, el empresario Harringson González de Brutal Club solicitó a la Alcaldía de Chía el permiso para realizar un evento denominado “El show debe continuar”, pero le fue negado debido a la cantidad de aforo que expuso y la ocupación de UCI que presenta el municipio, que según expresaron las autoridades en su respuesta se ubicaba en 111%.

La respuesta fue que no se podría realizar el evento hasta que la ocupación de las camas UCI se ubicara por debajo del 85% tanto en el municipio, como en el departamento. Brutal Club notificó que ese evento, programado para el 19 de junio se cancelaba pese a que los artistas estaban listos, se había anunciado a Alcolirykoz, pero el concierto del día previo sí se realizó.

Las imágenes de la fiesta en el Castillo Marroquín señalan que hubo aglomeraciones y personas que no cumplían con las medidas de bioseguridad, como el uso de tapabocas o distanciamiento social, además un amplio aforo que superaría las 1.400 personas.

El empresario González sostuvo, en diálogo con Blu Radio, que el centro de eventos cuenta con 29 fanegadas y varios espacios comerciales. Así mismo, que el lugar donde se realizó tiene permiso de gastrobar.

“El Castillo Marroquín tiene varios espacios, sí hay un espacio determinado como gastronómico, sin embargo no se puede confundir”, señaló el alcalde Luis Carlos Segura en diálogo con esa emisora.

Las autoridades reiteran que no se pueden aprovechar las autorizaciones para hacer otro tipo de eventos que no están permitidos, como las fiestas o conciertos, así como los grandes aforos debido a que, como lo estableció el Ministerio de Salud, se debe tener en cuenta la ocupación de camas UCI para autorizar ese tipo de actividades.

La personera Faisuly Blanco González aseguró al diario El Tiempo que ella misma entró con la Policía en el operativo y se percató que no había protocolos de bioseguridad, las personas no usaban tapabocas y en lugar de alimentos, las personas estaban consumiendo licor. “No era un gastrobar, era un concierto”, afirmó.

“De igual forma el Ministerio Público, insta a las autoridades municipales, los empresarios y la ciudadanía que se pondere el derecho a la salud pública, vida e integridad de las personas con una reactivación económica y actos sociales responsables, debido a que las Clínicas y Hospitales del Municipio de Chía mediante comunicados que han sido públicos han manifestado la alta ocupación de UCI’s, así como el Gobierno Nacional ha informado que el país atraviesa el pico más alto de la pandemia y numeroso porcentaje en el incremento de pacientes muertos por covid - 19”, agregó la Personería municipal.

Ahora las autoridades trabajan para establecer las responsabilidades del evento y ejercer las acciones correspondientes, entre las que se evalúa el cierre del establecimiento y la imposición de multas.

Brutal Club, organizador del evento, ha anunciado a través de redes sociales más eventos del mismo tipo para el próximo fin de semana, en el que anuncia estrellas como Jessi Uribe para el sábado 3 de julio y Paola Jara y Nelson Velázquez para el viernes 9 de julio.

