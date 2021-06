Así homenajeó Karen Martínez a Juanes por ser “un papá incondicional”

Musician Juanes poses with his family including his wife Karen Martinez, daughters Luna and Paloma and son, Dante at the 2019 Latin Recording Academy Person of the Year gala in his honor in Las Vegas, Nevada, U.S. November 13, 2019. REUTERS/Danny Moloshok

Juanes y Karen Martínez conforman una de las parejas colombianas con mayor reconocimiento en el mundo del entretenimiento. Motivo por el cual su vida personal es de bastante interés para miles de curiosos que permanecen al tanto a través de las redes sociales, en las que la presentadora y actriz decidió enviarle un caluroso mensaje del Día del Padre al artista con el que lleva casada más de 17 años.

“Feliz día al papá de mis pollitos. Gracias por ser un papá incondicional y lleno de amor para ellos”, comentó la actual presentadora del Factor X.

Mientras que en un segundo mensaje, le dedicó unas nuevas palabras al afamado artista como leyenda de un carrusel de fotografías en las que aparecen juntos como familia y, de paso, también mencionó a su padre. “Feliz día a todos los padres hoy y siempre, pero en especial a estos hombres que llenaron mi vida de mucho amor. Gracias por ser pilares fundamentales en mi crecimiento, por enseñarme el amor en distintas formas, sin ustedes nada sería lo mismo (...) Feliz día, padre amado, eres y siempre serás mi primer amor”, escribió.

Además, Karen Martínez aprovechó sus redes sociales para responder algunas preguntas sobre su familia. Todo sucedió este sábado como parte de una dinámica que Martínez llevó a cabo con sus millones de seguidores, los cuales se dedicaron a dejarle en los comentarios una serie de dudas que ella intentó despejar en cuanto pudo.

Así entonces, dejó entrever que a su hijo menor Dante Aristizábal no le gusta sacarse fotografías o videos en los que se utilice alguno de los tan populares filtros. Además, en la misma grabación afirmó que se goza todos los paseos que hacen junto a su familia en Estados Unidos, donde radican.

Sobre cómo ha llevado la etapa de adolescencia de Luna y Paloma, Karen Martínez advirtió que es complejo tener a dos mujeres en esta misma edad, pero señala que la presencia permanente de los padres y los valores enseñados durante la infancia han sido de gran ayuda.

“Es una etapa bastante complicada, aunque todas las etapas son lindas. Sin embargo, en la adolescencia es muy importante que los padres hablen con sus hijos y que, en general, exista una excelente comunicación de ambas partes. Yo siento que ya todo lo que uno les dijo, todos los valores que se les inculcó, abren paso para que ellos tomen sus propias decisiones”, aseguró.

En cuanto a las dudas que indagan sobre otros aspectos de su vida, la esposa de Juanes contestó que mide 1.72 centímetros y pesa 58 kilos.

También hubo quienes le preguntaron por su experiencia en el ‘Cartel de los sapos’, ante lo cual demostró tener muy buenos recuerdos. “Esa serie fue increíble y aunque la grabé hace 10 años, o más, la disfruté mucho porque la hice con grandes actores”, agregó la también modelo cartagenera de 41 años.

Por último, dejó un consejo a sus seguidores para que aprendan a estar un poco más enfocados en sus temas personales. “No crean que a mí también me cuesta enfocarme y hay días en los que me levanto sin ganas de hacer nada, pero creo que un tip muy bueno es anotar las cosas que tienes que hacer para tener claro a dónde vas. Me ha funcionado mucho”, concluyó.

Vea aquí la ronda de preguntas y respuestas que hizo Karen Martínez:

Secretos sobre la familia de Juanes y Karen Martínez