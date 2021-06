Jhon Alex Castaño y las pruebas de que le habrían perdonado su infidelidad

Tomada de Instagram @Od.JennySua

Han pasado apenas unos días desde que Jhon Alex Castaño se pronunció a través de su cuenta de Instagram para aclarar una situación de la cual fue protagonista y que, finalmente, terminó por dejar en evidencia que durante uno de sus conciertos le fue infiel a Jenny Suárez, mujer con la que sostiene una relación sentimental desde hace varios meses.

Pero lo que pocos sabían, pues ninguno de los dos había dejado pruebas de ello, es que en medio de lo que podría considerarse como una crisis de pareja, ambos continúan siendo bastante cercanos y parece que todo va ‘viento en popa’ alrededor de su reconciliación.

Así queda en evidencia con un par de publicaciones que colgaron Jenny y Jhon Alex a sus respectivas cuentas de Instagram, tras una salida a almorzar este fin de semana en un popular restaurante del municipio de Dosquebradas (Risaralda) y, aunque ninguno compartió fotos ni videos junto al otro, su ubicación sí fue la misma. Inclusive, hay una historia de la bella odontóloga en la cual se escucha la voz de la cantante, quien comenta algo sobre los fríjoles de su almuerzo, platillo sobre el cual dejó una foto minutos después en su perfil.

“Dejen de romantizar la traición”, “este tipo no se merece a una mujer tan linda, sencilla e inteligente a su lado”, “no puedo entender cómo uno perdona que le pongan los cachos en frente de todo un concierto”, “todos merecemos una segunda oportunidad” y “es mejor no comentar sobre sentimientos que uno no conoce”; fueron algunos de los comentarios hechos por usuarios que reaccionaron a las pruebas de la reconciliación que publicaron algunas páginas dedicadas a seguirle el paso a la vida de los famosos.

Vea aquí las pruebas que indican una posible reconciliación entre Jhon Alex Castaño y Jenny Suárez:

Aunque a muchos les sorprende que la reconocida pareja continúe sus planes, luego del polémico video en el que el músico risaraldense besa a la modelo que protagoniza el video de su más reciente lanzamiento musical ‘Lo tengo todo’, vale recordar que no son los únicos famosos que decidieron mantenerse juntos en medio de los problemas de pareja, pues la modelo Natalia Betancourt Hoyos se refirió a una situación similar hace un par de semanas.

En su pronunciamiento, la antioqueña que saltó a la fama cuando una de las cámaras que transmitían el Mundial FIFA Brasil 2014 la enfocó y fue considerada como una de las asistentes más bellas de la competencia, aprovechó para confesar que Alex Uscátegui, novio y padre de su hija Adhara, le fue infiel en algún momento y por eso la relación de 16 años que llevan juntos se vio pendiendo de un hilo.

“Todas las relaciones llegan a tener crisis que para poder superar los dos tienen que ver por qué sucedieron (...) es decir, en algunos casos puede ser que una de las dos partes haya cometido un acto por el cual su pareja se vio encaminada a cometer ciertos errores. Por ejemplo, si SE está pasando por un despecho, no sé. Hay que mirar muy bien las cosas juntos y ver si hay salvación” añadió.

Sobre cómo lograron superar este duro momento, Betancourt Hoyos indicó que ambos asistieron a varias terapias de pareja para retomar la confianza que se pudo haber perdido. “Lo superamos dando lo mejor de cada uno y en muchas terapias, pero para mí eso es lo mejor porque todos los días debes trabajar por ser mejor persona”, comentó la modelo y empresaria paisa.