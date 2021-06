Así celebraron Valerie Domínguez y Juan David Echeverri el primer mes de su hijo Thiago

Valerie Domínguez y el Pollo Echeverri

Uno de los embarazos más populares de la farándula colombiana de los últimos años trajo a la vida a Thiago, el primer hijo de la pareja conformada por la modelo y exreina de belleza, Valerie Domínguez, y el deportista de alto rendimiento, Juan David Echeverri. El niño cumplió un mes de nacido, y la celebración de la fecha fue compartida por la pareja a través de sus redes sociales. Además, la fecha coincidió con el día del padre, el primero que festejó Juan David al lado de su pequeño bebé. Valerie, durante el fin de semana, celebró la vida de su padre, su pareja, y su hijo.

Con un gran globo dorado, una jirafa y dos elefantes de peluche, y un cupcake, Valerie y ‘el pollo’, como se le conoce popularmente a Juan David, compartieron algunas fotografías de lo que fue la conmemoración del primer mes de vida de Thiago. “No podía dejar pasar este día sin festejar el primer mes de mi pollito”, escribió Domínguez en su cuenta de Instagram, mientras que Echeverry publicó, “feliz mes mi currumpito. Te amamos”. La pareja ha compartido todo el proceso de lo que ha sido la llegada de Thiago a sus vidas: desde el momento en que se enteraron del embarazo de la modelo, hasta estas últimas fechas.

Con humor, la pareja ha venido hablando de lo que ha sido la paternidad para ambos, los trasnochos y el cansancio han sido parte de la conversación. Thiago nació a mediados de mayo, y fue la misma pareja la que informó a sus seguidores sobre la llegada del menor a la familia Echeverri Domínguez. “Qué loco y maravilloso esto de ser mamá. Me llenaste de luz y de paz. Repetiría una y mil veces más todo con tal de sentir tú corazón junto al mío”, comentó Valerie junto a una fotografía en la que se le ve a ella con ‘el pollo’ y con el pequeño Thiago recién nacido.

Durante el primer día de nacido del bebé, la pareja compartió un video bailando mientras Valerie tenía en sus brazos a Thiago. En esa publicación, Juan David aseguró que una de las razones por las que compartían varios momentos del proceso del embarazó y nacimiento del bebé era para quitarle el romanticismo al proceso y para desarmar la idea de perfección de lo que a veces se cree que es la llegada de un nuevo integrante a la familia. “Cuando entendemos que hay belleza en el caos, y que hay hermosura en la incertidumbre, valoramos más el proceso con sus altibajos y retos, y es eso lo que nos acerca a la felicidad”. El niño ya cuenta con su propia cuenta en Instagram, y ya acumula más de 60 mil seguidores.

La celebración de la vida de Thiago se junto con la conmemoración del día del padre. Valerie dedicó algunas palabras a su padre y a su pareja. “Te amo, papi. Mis dos corazones. Amo que los dos mueren de la risa todo el día”, escribió Valerie con una foto de los dos, en sus historias de Instagram, sin embargo, le dedico espacios y mensajes diferentes a ambos.

“Tengo la fortuna de tener un papá absolutamente increíble. No sólo en su rol de papá, sino cómo ser humano. Gracias por enseñarme a no tomarme la vida tan en serio y a disfrutarla sin tanto rollo. Eres todo un personaje. Consentidor, divertido (todo el día “mamando gallo”), incondicional, gran amigo, el mejor papá y ahora el súper Abuelo. No sabes lo feliz que soy viendo tu cara y la de Thiago cuando se pasan tiempo juntos. Esas miradas. Feliz Día del padre Papito. Te amo”, escribió.

A Juan David le dedicó un video, en donde compiló algunas fotos y videos cortos de algunos momentos de ‘el pollo’ con el pequeño Thiago. “Tu primer día del padre!! Dios me dio la oportunidad de encontrarme en el momento indicado de este camino con un personaje consentidor, amoroso, humilde, alegre, divertido, incondicional (...) pero no me voy a extender porque estas imágenes lo dicen todo!! Te Amo. Gracias por ser semejante ejemplo de papá”, comentó.





