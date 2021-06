Estrategias, discordias y exceso de confianza: la cocina de ‘Masterchef Celebrity’ se convertirá en un campo de batalla

Tomada del programa en vivo

Con la eliminación de la semana pasada, la noche de este sábado inició en la cocina de Másterchef Celebrity con los 18 participantes que quedan en la disputa de convertirse en el ganador de esta edición, quienes se enfrentaron al enigma de la caja misteriosa y entendieron que los ingredientes no son de quien los tiene, sino de quien los necesita.

Cada uno tenía frente a sí el temido recipiente cubierto, que los espera para preparar y sorprender a los jurados con una nueva receta. Pero un misterio más dejó a los cocineros un poco preocupados: Pity Camacho no se encontraba presente en esta primera parte, lo que le dio un pase inmediato a la eliminación pues debido a su ausencia se ganó el delantal negro.

“Pity no se encuentra entre nosotros hoy, por tal motivo una vez regrese debe portar el delantal negro e ir al reto de eliminación”, les dijo Claudia Bahamón a los participantes, a lo que Marbelle le añadió “aquí no hay privilegios para nadie”, lo que significó que los famosos cocinaron sin estrés, porque no había riesgo de portar el temido delantal.

Eso, hasta que llegó otro de los anuncios de la noche, pues se confirmó que quien ganara el reto se haría merecedor del ‘Pin de Inmunidad’, lo que a su vez garantiza el acceso directo al balcón de la inmunidad y a no correr riesgo de caer en la eliminación, por lo menos por este fin de semana.

Así llegó el momento de abrir la ‘Caja Misteriosa’ protagonizado por Freddy, quien no tuvo elementos con los cuales cocinar, por lo que debió pasar por los puestos de cada uno de sus compañeros haciendo mercado con un ingrediente de cada uno. A pesar de las recomendaciones, solamente decidió tomar sólo una proteína a Julio Sánchez Cocaro, entre otros productos que no fueran indispensables en las recetas de sus compañeros, pensando en futuros retos.

“Hay que tener cuidado porque en juego largo hay desquite, lo más difícil de estos retos es separar lo emocional de lo racional, usted necesita la plata mijo”, comentó al respecto el humorista Freddy Beltrán.

Fueron cuatro los platos seleccionados para elegir el mejor. El primero en pasar frente al jurado fue Ernesto Calzadilla con su receta de ‘Estofado de pollo sin fondo’, que recibió una buena apreciación pero falló en emplatado; le siguió Catalina Maya, quien bautizó su propuesta como ‘Nico’ en honor a su hijo: se trataba de un pollo apanado con mayonesa de plátano y chicharrón de pollo, hecho con la piel del ave.

El tercer plato que tuvo la oportunidad de presentarse frente a los chefs fue el de Carla Giraldo, quien entregó una preparación llamada ‘Un día a la vez’ compuesto por pollo en sala criolla y otra salsa bastante controversial. Por último pasó al frente Viña Machado, con su platillo ‘Asequia’ en homenaje a la calle donde creció en su natal Santa Marta.

La mejor preparación estuvo a cargo de esta última, que terminó haciéndose acreedora del ‘Pin de la Inmunidad’, convirtiéndose en una ficha a vencer por el resto de participantes.

Reto Creativo

Adicionalmente, y aparte de salvarse de una próxima eliminación, Catalina tuvo la potestad de escoger lo que cocinarían el resto de competidores, entre un patacón de 10 centímetros con piezas de lomo por encima, un patacón de 20 centímetros con trozos de riñones o un patacón pisa’o de 30 centímetros y cortes de ubre.

El reto debió ser ejecutado en parejas organizadas por la vencedora del primer concurso de la noche, conformadas por Ana María – Endry, Marbelle – Carla, Frank – Emmanuel, Diego – Freddy, Julio – Alicia, Ernesto – Viña, Lucho – Liss y Gregorio – Mario. En un giro de la competencia, la cantidad de patacones fue cambiada nuevamente por Maya, quien aprovechó para asignarles los tamaños a los más débiles.

“Para eso son los beneficios, para usarlos, si no, no los dieran... Para hacer una telenovela así romántica para eso me la veo en mi casa a las 9 de la noche”, puntualizó la modelo y empresaria al momento de asignar los tamaños a las parejas.

Después de un duro reto para los cocineros, cada pareja pasó al frente de los jurados y presentaron sus preparaciones; como resultado de toda una estrategia de fritado y cortes de carne, resultaron como ganadoras del reto Marbelle y Carla Giraldo, mientras que los portadores del poco querido delantal negro terminaron siendo las parejas conformadas por el humorista Frank y el actor Emmanuel Esparza y por Julio Sánchez Cocaro junto a Alicia Machado.

