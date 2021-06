Así se implementará la ley de reducción de jornada laboral que comenzará a regir en Colombia en el 2022

Un trabajador sanitario limpia una casi vacía Plaza de Bolívar, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Los trabajadores en Colombia pasarán de trabajar 48 horas semanales a 42, según lo aprobó el jueves 17 de junio la Cámara de Representantes. La modificación de la jornada laboral salió de un proyecto que radicó en octubre de 2019 el expresidente Álvaro Uribe, quien en ese momento era senador por el Centro Democrático.

Esta reducción de horas se hará de manera gradual, sin disminuir el salario de los trabajadores, mediante la modificación del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. En el 2022 la jornada laboral semanal pasará a 46 horas; a partir del segundo año de la entrada en vigencia de la ley, bajará a 44 horas y a partir del tercer año, la jornada laboral será de 42 horas a la semana.

“A partir del segundo año de la entrada en vigencia de la presente ley, será de hasta 42 horas y a partir del tercer año, la jornada laboral será de hasta 40 horas a la semana, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la presente ley”, se lee en el articulado al que le queda únicamente un debate para ser aprobado publicado por el Espectador.

Este anunció hace que muchos trabajadores y empleadores se pregunten por las primas y las pensiones, sin embargo, estos no tendrán ninguna afectación, como lo comentó a Portafolio, Adriana Escobar, socia de CMS Rodríguez-Azuero, directora del área de Derecho Laboral y Pensiones, que ha estudiado el proyecto.

“No habrá impacto alguno en el cálculo de las primas legales y tampoco, habrá afectación sobre los derechos prestacionales, como primas, cesantías, intereses sobre las cesantías. Así como tampoco para efectos de calcular los aportes a la seguridad social integral, teniendo en cuenta que la base sobre la cual se calcula será la misma que se viene tomando actualmente y que corresponde al salario ya devengado por el trabajador”, comentó la experta.

En cuanto a la ley de pensiones y sus posibles afectaciones, Escobar señaló que no habrá debido a que esta ley no hace referencia a este asunto.

“El proyecto de ley aprobado por el Congreso no se refiere a esto y, en consecuencia, no modifica las normas sobre pensiones que exigen, a la fecha, 1.300 semanas de cotización en Colpensiones y 1.150 semanas en los fondos privados para la garantía mínima de pensión. El proyecto solo hace referencia a topes de horas de trabajo para referirse a la jornada laboral, pero no a la reducción del valor de la cotización para efectos de aportes a seguridad social”, aseguró la directora.

En Colombia actualmente bajo la ley se deben trabajar 48 horas semanales (8 diarias), en comparación a las 37,5 horas promedio que se laboran en Europa. En promedio un trabajador colombiano trabaja cerca de 2.496 horas, mientras que, en los países miembros de la OCDE, como Alemania, Holanda, Noruega, Dinamarca y Francia los promedios de horas laboradas son 1.371, 1.419, 1.424, 1.457 y 1.473 horas anuales, respectivamente.

Por otra parte, cerca del 30 % de los trabajadores trabaja más de 48 horas semanales, cuando la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es de 40 horas a la semana. Un estudio elaborado por la OCDE en 2016 concluyó que el nivel de productividad cae si las personas trabajan más de 48 horas a la semana.





