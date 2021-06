‘Hassam’ confesó qué mentiras piadosas ha utilizado como padre

Hassam

Gerly Hassam Gómez Parra, mejor conocido en el mundo del humor y el entretenimiento colombiano como ‘Hassam’, aprovechó la celebración del ‘Día del Padre’ en el mes de junio para contarles a sus seguidores cómo ha sido su experiencia como papá con sus dos niñas, Juanita y Mariana, en una entrevista al portal de noticias Pulzo.

Allí, el humorista reconoció que ha recurrido a decir una que otra mentira a sus hijas en diferentes situaciones. Algunas de las más conocidas como que el coco se las va a llevar o que el niño Dios solamente le trae regalos a los niños buenos. También se refirió al mito del favoritismo de los padres por alguno de sus hijos cuando se tienen varios, como es su caso.

“No, yo si te puedo decir que las relaciones con cada hijo son diferentes, el amor que uno les da es el mismo pero el trato con cada uno es diferente. Para entender la relación de Dios con uno, primero hay que entender la relación con sus hijos, no hay un hijo favorito”, mencionó el humorista en entrevista con Pulzo.

Una de esas mentiras piadosas que ha utilizado con sus pequeñas es la del Ratón Pérez, pues confiesa que ya no le creen mucho que con una carta y el diente, este personaje de ficción les deje dinero debajo de la almohada y que a veces su hija de 10 años lo utiliza para robarse los dulces.

“En diciembre Mariana creía que Papito Dios era el que aportaba los pero en una oportunidad me sacó la piedra porque botó un iPhone y le dije ‘¡No señora! El que aporta la plata soy yo’ y me tocó contarle para que despierte y dejara de vivir en esa burbuja”, recordó Hassam.

Asimismo, el humorista recordó que en una oportunidad la pequeña ‘Tutty’ (Juanita) estaba muy inquieta y entonces le dijo que dejara de portarse mal porque el llamaría al Bienestar Familiar y se la llevarían de su lado.

“Yo cogí mi celular y desde otro celular me mande un mensaje a mí mismo y le dije mira me mandaron un mensaje del Bienestar Familiar preguntando por ti preguntándome si te estás portando bien o deben llevarte”.

“Hubo otra historia con ‘Tutty’ [Juanita] que fue muy divertida. Teníamos la costumbre de regalarle huevos Kínder y un día se antojó como a las 10 de la noche. El barrio donde vivíamos era peligroso para salir a esa hora… entonces, fui y puse a cocinar un huevo, se lo pelé y le dije: ‘Mira, mi amor, tu Kínder’. La niña lo abrió, cuando la sorpresa era que estaba cocinado… Y ella decía: ‘No viene con juguete’, y yo: ‘No, pero viene con doble yema’”, relató el integrante de ‘Sábados felices’, entre risas recordando otra anécdota con sus hijas.

El humorista también hizo referencia al hecho que siempre le recuerda a su hija mayor, Mariana, que es el ejemplo para Juanita la menor, lo que le ayuda a regular el comportamiento de las dos niñas.

Su regreso a la televisión

Aunque el comediante se alejó de la campaña chica por varios años, sus fieles fanáticos nunca olvidaron sus divertidos personajes, como el de ‘Próculo Rico’. Además, el cáncer que afectó la salud de Gómez incidió en su carrera artística. Sin embargo, dice Hassam, sus fieles seguidores lo ayudaron a superar la condición y siguieron pidiendo a sus aclamadas interpretaciones.

“Para mi sorpresa, a pesar de que no estuve conectado con el programa, la gente me seguía recordando y creo que eso se logra es cuando un programa como el de Sábados Felices tiene tanta recordación en el televidente. Cuando volví hace como dos meses a hacer una rutina nueva, a volver a grabar, sentí que no había pasado el tiempo. Sí hay diferencia porque ya no había público, pero sentí que esos cuatro años simplemente no habían pasado y volví a hacer lo que sé hacer y lo que me gusta hacer”, contó el comediante.

Aunque el regreso de Hassam al programa que celebra sus 49 años de estreno fue celebrado por varios colombianos, dice el bogotano a Pulzo, su respuesta positiva no fue inmediata. Tomó un período para pensarlo y junto a su familia tomaron juntos la decisión: regresar a sacarle sonrisas a los colombianos cada sábado en la televisión.

SEGUIR LEYENDO