Antonio Sanguino alertó por la propuesta de Abelardo de la Espriella sobre extraditar a Gustavo Petro si llega a la Casa de Nariño

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, advierte que la propuesta de extradición de Gustavo Petro es una amenaza inédita para la estabilidad institucional de Colombia - crédito Composición Fotográfica

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó como una amenaza sin precedentes la declaración del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella, que aseguró que impulsará la extradición del presidente Gustavo Petro si llega al poder.

El funcionario sostuvo que nunca antes un candidato había propuesto esa posibilidad durante una campaña electoral, lo que, según su perspectiva, representa un riesgo para la estabilidad institucional y la figura presidencial. Así lo expresó en entrevista con Caracol Radio, en momentos de alta tensión política y sindical en el país.

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Una amenaza inédita en la campaña electoral

De acuerdo con lo expuesto por Sanguino en el programa radial, el reciente anuncio de Abelardo de la Espriella sobre la extradición del presidente Petro introduce un elemento ajeno a la tradición política en Colombia.

El ministro enfatizó que “nunca” antes un aspirante de izquierda había formulado una promesa similar y aseguró que esto pone en riesgo la investidura presidencial, considerada por él como “el corazón del sistema político y de la estabilidad institucional”.

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Antonio Sanguino considera que nunca antes un candidato presidencial colombiano había planteado la extradición del presidente en campaña - crédito Ministerio del Trabajo

Sanguino advirtió que esta amenaza no solo afecta la institucionalidad, también la integridad del propio jefe de Estado. Según lo recogido por Caracol Radio, el ministro calificó la propuesta como una señal de alarma para el equilibrio democrático y la convivencia política, en un contexto donde las campañas han elevado el tono de sus mensajes.

El debate sobre la participación en política

El funcionario también analizó las controversias surgidas tras la participación política de funcionarios y las recientes declaraciones de Gustavo Petro en apoyo a la campaña presidencial de Iván Cepeda.

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Ante los cuestionamientos, Sanguino sostuvo que corresponde a las instituciones competentes evaluar la conducta del mandatario y subrayó que “el presidente representa un proyecto político que busca reformas y que ha sido reclamado por una parte del país”.

En relación con críticas sobre su propia participación en la contienda, Sanguino explicó en la entrevista que no realizó proselitismo ni llamó a votar por ningún candidato en particular.

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Sanguino alerta sobre el posible impacto negativo de la propuesta en el equilibrio democrático y la convivencia política en Colombia - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Yo estoy absolutamente tranquilo. Concurriré a la Procuraduría. La Procuraduría, por supuesto, tiene su obligación de investigar disciplinariamente a los servidores públicos”, afirmó el ministro. Recordó que su intervención en Valledupar, motivo de las críticas, no constituyó un respaldo abierto a ningún aspirante.

Paro sindical y gestión del ministerio

Durante la misma conversación, Antonio Sanguino abordó el anuncio de la Unión Sindical Obrera (USO) sobre un paro de 24 horas ante la falta de avances en la Convención Colectiva de Trabajo con Ecopetrol, y cuestionamientos a la gestión de Victoria Sepúlveda en negociaciones laborales.

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Sanguino informó que el Ministerio de Trabajo planea una intervención inmediata para convocar al diálogo entre la empresa y el sindicato, con el objetivo de evitar jornadas de protesta y buscar soluciones a las controversias laborales por vías institucionales.

“Por la vía del diálogo se pueden resolver estas controversias”, sostuvo Sanguino en sus declaraciones, recogidas por el mismo medio. El funcionario remarcó la importancia de mantener canales de diálogo abiertos entre trabajadores y la empresa para evitar la profundización del conflicto sindical.

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Antonio Sanguino aclara que no realizó proselitismo ni pidió el voto, y se muestra dispuesto a ser investigado por la Procuraduría - crédito Ministerio de Trabajo

El escrutinio electoral y la transparencia

Durante la entrevista, Antonio Sanguino también se refirió al escrutinio electoral realizado por jueces de la República, que según la Registraduría Nacional del Estado Civil alcanzó un avance del 99,98%, con una coincidencia del 99,94% respecto al preconteo inicial.

El ministro destacó que este resultado responde a la solicitud expresa del presidente Gustavo Petro, que había pedido la validación de los resultados electorales por parte de la justicia.

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Es de mencionar que el proceso de escrutinio se desarrolló bajo fuerte observación pública y judicial, en medio de un clima de polarización y denuncias cruzadas sobre la legitimidad de los comicios.