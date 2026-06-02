“Motero Educa Motero”: Bogotá certificó a 100 promotores de seguridad vial para frenar la desobediencia de los motociclistas

Forero afirmó que la Secretaría de Movilidad y el alcalde Galán no respaldaron la iniciativa durante dos años y pidió priorizar la educación - crédito Julián Forero/X

En una jornada llamada “histórica para la seguridad vial en Bogotá”, el 1 de junio se oficializó la creación del primer grupo de Promotores de Seguridad Vial “Motero Educa Motero”, una iniciativa impulsada por el concejal Julián Forero “Fuchi” y respaldada por el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Policía Metropolitana de Bogotá.

El lanzamiento tuvo lugar en la Escuela de Seguridad Vial, localidad de Fontibón, y reunió a más de 100 motociclistas comprometidos con la transformación de la movilidad en la capital, liderados por el cabildante Forero y la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

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Un proyecto que nace a contracorriente

Durante más de dos años, la Secretaría de Movilidad y la administración del alcalde Carlos Fernando Galán se negaron a respaldar la propuesta del concejal Forero para la creación de un programa de Promotores de Seguridad Vial. Según Forero, la falta de voluntad política y el enfoque exclusivo en la sanción y la recaudación por multas impidieron que la ciudad avanzara hacia una cultura vial basada en la educación y la prevención.

“Como la pedagogía no da plata, a la Secretaría de Movilidad y al alcalde Galán no les interesa promover este tipo de iniciativas. Hoy el Ministerio nos abrió las puertas para demostrar que la participación ciudadana y el trabajo con los motociclistas pueden convertirse en uno de los mejores ejercicios pedagógicos para reducir los siniestros viales y mejorar el comportamiento en las calles”, afirmó Forero durante el evento.

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La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y el concejal Julián Forero lideraron el lanzamiento del programa en la Escuela de Seguridad Vial de Fontibón - crédito Concejal Julián Forero

Formación y certificación: motero educa a motero

El lanzamiento del programa incluyó un proceso de formación teórico-práctica para los motociclistas seleccionados, enfocado en cultura ciudadana, educación vial y conducción segura. En la pista de habilidades, los participantes demostraron destrezas, aprendieron sobre prevención de siniestros y fortalecieron su conocimiento sobre el respeto a las normas y la convivencia en las vías.

Al final de la jornada, los asistentes recibieron una certificación como Promotores de Seguridad Vial, asumiendo el compromiso de replicar buenas prácticas y mensajes de convivencia en sus comunidades. Como símbolo de la importancia de la protección personal, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y el concejal Forero entregaron cascos a todos los participantes, recordando que el uso adecuado de este elemento puede salvar vidas.

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La actividad contó, además, con la participación activa de empresarios, clubes, agremiaciones y actores del ecosistema motociclista, quienes manifestaron su disposición a apoyar la expansión del programa en todas las localidades de Bogotá.

Más allá de las multas: la apuesta por la educación

Forero fue enfático en que la solución a los problemas de movilidad no se encuentra únicamente en la sanción, el comparendo y la inmovilización. “La ciudad no se arregla a punta de multas, se arregla a punta de educación. Educar es gobernar”, señaló. Para el cabildante, la pedagogía vial es la herramienta más poderosa para construir una movilidad segura y sostenible. Criticó que la administración distrital priorice el recaudo por infracciones en lugar de invertir recursos y esfuerzos en la formación de conductores y peatones.

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Más de 100 motociclistas recibieron formación teórico-práctica en cultura ciudadana, educación vial y conducción segura como parte de la iniciativa - crédito Concejal Julián Forero

El concejal recordó que la idea de los promotores surgió durante las manifestaciones de marzo de 2024, en las que miles de motociclistas y conductores exigieron soluciones frente a la criminalidad y la estigmatización del gremio. “Hoy inicio, gracias al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el proyecto de Promotores de Seguridad Vial que la administración local nunca quiso aceptar”, puntualizó.

Un modelo replicable para Bogotá y el país

El programa “Motero Educa Motero” busca consolidarse como una estrategia replicable, creando redes de conductores líderes en cada localidad, coordinadores de frentes de seguridad vial y equipos de promotores que aporten información en tiempo real y fortalezcan los canales de denuncia y educación. Se prevé el desarrollo de iniciativas como el primer grupo de conductoras púrpura y la formación de motociclistas coordinadores de frentes de seguridad.

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El objetivo es que los promotores actúen como multiplicadores pedagógicos, generando conciencia y corresponsabilidad entre sus pares, y contribuyendo a mejorar la percepción social de los motociclistas, quienes muchas veces son señalados injustamente como los principales responsables de la siniestralidad vial.

El lanzamiento del programa se produce en un contexto de alta accidentalidad vial, con cifras preocupantes de siniestros fatales y una percepción negativa sobre los motociclistas. Para Forero y los promotores, el reto es demostrar que la autorregulación, la educación y la participación activa pueden transformar la cultura vial y salvar vidas.

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El programa resalta la necesidad de apostar por la educación y la pedagogía en movilidad, frente a un enfoque centrado únicamente en sanciones y multas - crédito Concejal Julián Forero

El concejal reiteró su disposición a trabajar de la mano con las autoridades y la ciudadanía para fortalecer la seguridad vial, y lanzó un mensaje directo a la administración de Galán: “Si educaran, no recaudarían, y ellos viven de las multas. Multar es fácil, educar es gobernar y adivinen cuál prefiere Galán”. Insistió en que la pedagogía, la cultura y la seguridad vial deben estar en el centro de la política pública y no ser un discurso vacío.

Finalmente, Forero reconoció que existen motociclistas irresponsables y se comprometió a trabajar con su gremio para mejorar los comportamientos en las calles. “Motero educa a motero. Para que Bogotá se mueva mejor”, concluyó, abriendo la puerta a una nueva etapa en la gestión de la movilidad y la seguridad vial en la ciudad.

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