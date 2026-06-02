Colombia

Confirman por qué solo uno de cada diez trabajadores en Colombia reúne lo necesario para obtener una pensión

Expertos advirtieron sobre el crecimiento de la desigualdad y la presión social, mientras millones de personas deben buscar alternativas para asegurar su bienestar en la vejez

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Durante años, la noción de pensión se ha asociado con una expectativa clara: después de una vida laboral activa y de aportar al sistema, acceder a un ingreso en la etapa de retiro. En Colombia, esa expectativa resulta inalcanzable para una gran parte de la población - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Durante años, la noción de pensión se ha asociado con una expectativa clara: después de una vida laboral activa y de aportar al sistema, acceder a un ingreso en la etapa de retiro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La informalidad laboral en Colombia mantiene a millones de trabajadores fuera del sistema de protección social y limita sus oportunidades de acceder a una pensión al momento de su retiro. Durante el II Foro Longevidad y Centenarios, expertos advirtieron que la tasa de informalidad alcanza el 55,3% y que uno de los principales obstáculos es la desconexión entre la realidad laboral y los requisitos del sistema de seguridad social.

Así las cosas, en Colombia, cerca de la mitad de los ocupados no puede cotizar a pensión porque la normativa prohíbe hacer aportes por debajo del salario mínimo, que para 2026 es de $2.000.000 (con auxilio de transporte). La exclusión impacta a aquellos que perciben ingresos bajos, a los trabajadores en micronegocios y a los que laboran en zonas rurales. Como resultado, menos de uno de cada diez trabajadores reúne el tiempo de aportes requerido para obtener una pensión, lo que revela la magnitud del desafío para el sistema pensional.

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Pese al esfuerzo de trabajar durante años, la posibilidad de pensionarse sigue siendo lejana. Así lo dejó claro la consultora de pensiones Any Benítez, exvicepresidenta de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) de Colpensiones. La experta afirmó que “apenas uno de cada cuatro cotizantes alcanzará efectivamente su jubilación”. Añadió que “tres de cada cuatro personas pasan más de un tercio de su vida laboral alternando entre el desempleo y la informalidad, lo que dificulta cumplir con los requisitos del sistema”.

La informalidad laboral supera el 50% de la población trabajadora - crédito Dane
La informalidad laboral supera el 50% de la población trabajadora - crédito Dane

Dicha situación se traduce en que los que no cumplen con las semanas exigidas solo reciben una indemnización sustitutiva, un auxilio de alcance muy limitado para la vejez. Benítez destacó que la falta de incorporación de los trabajadores informales podría aumentar la presión fiscal sobre el Estado, cuyo reto será proteger a quienes no lograron afiliarse al sistema previsional.

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Vulnerabilidad de micronegocios y trabajadores rurales en Colombia

El impacto de la informalidad es muy severo en dos sectores: los micronegocios y el campo. En el país existen cerca de 5,2 millones de micronegocios, que brindan empleo a cerca de diez millones de personas. Sin embargo, el 84% de estos negocios opera de forma informal y el 88% de los trabajadores vinculados no realiza aportes a salud ni a pensión.

Benítez explicó que “la escasa inclusión de los micronegocios en el sistema contributivo incrementará la presión fiscal sobre el Estado, ya que este tendrá que asumir el sustento de quienes no alcancen una pensión”. En el sector rural, el 83% de los trabajadores se encuentra en condiciones de informalidad, restringiendo su acceso a la protección social y pensional.

Las microempresas son las más afectadas por la informalidad laboral en Colombia - crédito Dane
Las microempresas son las más afectadas por la informalidad laboral en Colombia - crédito Dane

Por supuesto, la ausencia de mecanismos efectivos para facilitar la entrada de estos sectores a la formalidad mantiene a la mayoría de sus trabajadores lejos de acumular los aportes necesarios para la jubilación. La desprotección amplía la brecha social y económica en la etapa de retiro.

Envejecimiento poblacional y retos para el sistema de pensiones

El panorama de la informalidad laboral se complica aún más por los cambios demográficos. En 2021, los adultos mayores representaban el 14% de la población; para 2050, se prevé que ese porcentaje alcance el 21%. La esperanza de vida promedio ronda los 76,5 años, llegando casi a 80 años en el caso de las mujeres.

La baja natalidad agrava el desbalance. Por ejemplo, 2025 marcó el menor número de nacimientos de la década, con una tasa de fecundidad cercana a un hijo por mujer, lo que reduce la base de futuros aportantes. El director de Longevidad Saludable Juan Manuel Anaya, coordinador académico del foro, subrayó que “el aumento de la esperanza de vida exige una preparación integral que incluya tanto la planificación financiera como el cuidado de la salud”.

Estos factores hacen que el Estado colombiano deba buscar soluciones urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema y la protección social de los adultos mayores, frente a una presión creciente sobre las finanzas públicas.

Disminución de la informalidad laboral en Colombia durante el primer trimestre de 2024 - crédito Colprensa
La informalidad laboral afecta tanto a hombres como mujeres - crédito Colprensa

Alternativas y oportunidades ante la crisis pensional

Frente a este panorama, los expertos señalaron la urgencia de estimular el ahorro y mejorar las vías de inclusión en el sistema previsional. Benítez sostuvo que “muchas personas no contemplan la pensión dentro de sus planes financieros y los sesgos de comportamiento y la dificultad para proyectarse hacia el futuro afectan las decisiones económicas”. Propuso implementar mecanismos automáticos de ahorro, inspirados en experiencias de los Beps, para facilitar la acumulación de aportes durante la vida laboral.

A su vez, el director ejecutivo de CienTech - Mangus Academy, Tito Crissien, asesor de la Universidad de la Costa, propuso crear espacios que permitan a los adultos mayores continuar activos en el mercado laboral, mediante programas como la Silver University, enfocados en docencia y mentoría para mayores de 50 años.

Planteó, además, la conformación de un Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) de Longevidad financiado con recursos provenientes de regalías minero-energéticas “para respaldar proyectos de investigación biotecnológica, emprendimientos enfocados en mayores de 50 años e infraestructura especializada en geriatría”.

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